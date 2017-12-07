嵩县下寺村贫困户：只要不懒，就能奔小康

近日，从嵩县县城出发，一路向南，汽车在伏牛山深处盘旋了一个多小时，终于抵达白河镇。行至下寺村，金灿灿的银杏林如同画卷般映入眼帘，徐徐落下的树叶给大地披上了金黄色的华丽新装。

下寺村被誉为“中国银杏之乡”，在发展旅游业方面有着得天独厚的条件：中原四大名寺云岩寺“坐镇”下寺村，拥有500年以上树龄的银杏树413棵、1000年以上树龄的银杏树237棵，银杏果获得国家地理标志……近年，一些村民开了农家宾馆，吃上“旅游饭”，可依然不曾改变贫困村的状况，仍有不少村民过着深山里的贫困生活，66岁的王金明就是其中之一。

王金明的妻子偏瘫卧床，10年前一场事故，他的儿子意外去世，儿媳改嫁，留下了幼小的孙子、孙女。王金明和女儿拼命劳作，生活始终没有太大起色。

近年，嵩县依靠旅游带动脱贫的步伐越来越快，为了不让一个贫困户在奔小康的路上掉队，今年5月，白河镇党委按照“党建+扶贫+旅游”的模式，把党的建设与乡村旅游、脱贫攻坚结合起来。通过在下寺村成立合作社，村民以老房入股，政府聘请北京的设计公司统一把老房改造成精品民宿，投用后统一管理、经营，政府占股40%、村民占股30%、管理方占股30%。

“这跟我又有什么关系呢？”送走前来考察的村干部和设计专家，王金明转身忙活起自己的事情来。

这事真的和他有关系。白河镇党委决定以王金明所在的寺后组为试点，全组27户村民集体入社。作为其中12户贫困户之一，王金明一家五口享受扶贫搬迁政策，在镇上新建的搬迁小区里分了一套125平方米的新房。原本破败、拥挤的老房虽然归集体所有，但他每年还能按照50%的比例领到分红。他的孙女王梦亚今年高中毕业，在村干部和对口帮扶人员的建议、帮助下，到该县职高学习旅游专业，待毕业后可作为管理人才直接回村就业。在改造过程中，他还能随时到村里帮忙搬砖、铺路、打扫院子，每天也有150元的收入。

身靠景区，只要不懒，奔小康的路就在脚下。王金明当即签了协议，搬了新家，和大家一起热火朝天干了起来。村干部见他干活勤快、能说会道，最近又聘请他当“大管家”，专门为游客讲解下寺村的历史文化和正在建设的精品民宿。

“别看这是用老砖老瓦老家具盖的房子，屋里全是高科技，你只要说句话，电视、空调就能自动开关，城里有的地暖、壁炉，这儿样样都有。不光能住宿，俺们还有农家书屋、大讲堂、自助餐厅，你们再来了还可以体验体验插花、茶道……”带着一群正在参观的游客，王金明滔滔不绝介绍起来。沉醉在未来幸福美好的前景中，他脸上始终挂着朴实的笑容。

白河镇相关负责人介绍，精品民宿将于明年5月投用，下一步在全村推广，以后每年还将拿出净利润的10%在村里发展教育和养老。“党的十九大报告强调要动员全党全国全社会力量，坚持精准扶贫、精准脱贫。”该负责人说，带领群众脱贫攻坚的冲刺阶段，他们比以往任何时候都更有信心拔穷根、摘穷帽，坚决打赢脱贫攻坚战。（洛阳日报记者 朱艳艳 通讯员 黄盈盈）