计生药具免费发放机首次进驻洛阳高校

设置在河科大开元校区的一台计生药具免费发放机

只需刷一下身份证，就能免费领取一盒计生用品。近日，我市一些大学生发现，曾经让人羞答答的计生药具免费发放机(简称发放机)，如今悄悄地出现在我市几所高校校园里。

昨日，《洛阳晚报》记者了解到，本月初，市疾控中心等部门在我市3所高校设置了5台发放机，可免费发放计生用品，这是计生药具发放机首次“亮相”我市大学校园。

刷身份证可免费领计生用品，发放机选址有讲究

昨日上午，《洛阳晚报》记者来到河南科技大学开元校区校医院东侧，看到了一台贴墙摆放的计生药具发放机，机器上方有一个透明的、长方形的商品展示区，里面每盒样品下方对应一个选择按钮，机身上印着“药具免费发放机”红色大字。

根据发放机上的温馨提示，记者将身份证放在读卡区，待读卡区左侧的显示屏上出现“刷卡成功，请选货道”字样后，记者按了样品下方的按钮，所选样品随即掉入出口处，整个过程不超过一分钟。

“我们学校设置了两台发放机，分别位于校医院的东侧和北侧。”河南科技大学开元校区校医院防保科科长李琰琰说，考虑到计生用品的特殊性，他们在为这两台机器选址时费了一番工夫，“放在宿舍、教学楼等人流量密集的地方，怕引起学生们无端猜测；放在太隐蔽的地方，又怕人们看不见”。

对此，洛阳理工学院卫生所负责人赵喜花也有同感。

让两所高校相关负责人均未想到的是，发放机摆放一周多了，每台机器平均每天的计生用品消耗量为十几盒，超出他们的预计。“其中不排除有人‘尝鲜’取着玩儿的。”李琰琰说，他们会根据计生用品消耗量，联系有关部门进行不定期投放。

计生药具发放机首次进校园，意在保护学生性安全

记者了解到，此次计生药具免费发放机的投放工作由市疾控中心和洛龙区计划生育药具管理站配合完成。“以往，我们主要在社区、办事处和人流量密集的街道设置免费发放计生用品的机器，进驻校园还是头一次。”洛龙区计划生育药具管理站张站长说，本月初，他们为河南科技大学开元校区、洛阳理工学院王城校区和开元校区及洛阳师范学院共配置了5台发放机。

“从保护学生个人隐私出发，为校园配置的这5台发放机均未联网，但是一张身份证每月只能领取一盒计生用品(含10只安全套)，且年龄不在18岁至60岁范围之内的群体暂时不能领取。”张站长说。

大学校园曾是“谈性色变”的地方，那么现在为啥会在这里设置计生药具免费发放机呢？

“近4年的统计数据显示，在我市艾滋病患者中，90%以上人群是经性传播感染的，且大学生患病人群占比和病例数都呈上升趋势。”市疾控中心传控所医师麻小龙说，希望此举能引起在校大学生对性知识的重视，保护在校大学生的性安全。

关于这事儿，多数学生和老师持支持态度

对于发放机进驻校园一事儿，不少大学生感到新鲜，持赞成态度的学生和老师较多。

“大学生性行为既然无法杜绝，就应该教给他们如何保护自己。让学生更容易获得计生药具，更有利于避免意外怀孕或性病传播。”大四学生小张说。

另一名女生说，计生药具免费发放机进高校很有必要，因为它可提醒大学生作为成年人要为自己的行为负责。

也有人对此持怀疑态度：“大学生虽已成年，但是不少人的心智并不成熟，对婚前性行为不能承担起足够的责任。投放这种机器，会不会对大学生性行为引导方面起反作用？”

李琰琰则认为，在大学校园里设置免费发放计生用品的机器，无论是从防止意外妊娠还是预防性病传播的角度来说，都是一个面对现实的举措，并非是对婚前性行为的默许或鼓励。（洛阳晚报记者 刘心 通讯员 梁秀梅 文/图）