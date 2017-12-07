面对“咬”人的自动扶梯该咋办？学会避开这6个危险点

消防队员解救受伤男童

“一名男童的手指被卡进自动扶梯边沿的缝隙中，我们把他救出后发现受伤严重，孩子目前已被送往省人民医院救治……”昨日，《洛阳晚报》记者获悉一起自动扶梯“咬”手事故，受伤男童的情况让人揪心。

揪心！

孩子的手被电梯“咬”惨了

市消防支队西工消防大队的消防队员告诉记者，9日中午，他们接到报警后赶到唐宫路与纱厂路交叉口某地下商场，只见一名5岁左右的男童正疼得哇哇大哭，其右手食指、中指和无名指被卡在自动扶梯边沿的缝隙里，小手上沾着血。男童家人在旁边手足无措，看孩子疼得厉害只能不停安慰，但又不敢晃动孩子。

消防队员使用撬杠，对准自动扶梯的缝隙一点点撬，扩大缝隙空间。4分钟后，救援人员成功将男童的小手从缝隙中拿出。因受伤严重，孩子的手指已经后翻、血流不止。

为了让男童尽快得到救治，消防队员黄亮一把抱起孩子，和其他队员登上消防车，一路闪着警灯疾速驶向医院抢救。记者联系医院了解到，受伤男童因其手部伤势严重，初步处理后被送往郑州的省人民医院进行治疗。

自动扶梯6个危险点易伤人

{自动扶梯有6个危险点，您需要特别注意。}

梯级间隙

【危险系数】:★★★★

梯级间隙在分离、合并的过程中易卡住较软的童鞋、拖鞋、鞋带甚至长裙。

梯级与围裙板之间的缝隙

【危险系数】:★★★★★

梯级在运动，但旁边的围裙板是固定的，它们之间的缝隙很容易夹住鞋带、长裙及手指等，造成手脚受伤。

扶手带

【危险系数】:★★

扶手带运动时，如果将手指伸入扶手带缝隙，很容易夹住手指，造成伤害。

梯级与梳齿板之间的缝隙

【危险系数】:★★★★

童鞋、鞋带、长裙等很容易被夹在梯级和梳齿板之间的缝隙中，且孩子平衡性不好，一旦倒在梯级上，细小的手指易被卷入缝隙造成伤害。

扶手带进出口

【危险系数】:★★★

位于自动扶梯两侧下方，挨着地面。好奇心重的儿童可能故意把手伸进扶手带进出口，导致意外。此外，当儿童在自动扶梯进出口摔倒时，双手会下意识地抓住扶手带，容易被卷进进出口而受伤。

扶手与天花板等的夹角

【危险系数】:★★★★

孩子好奇心强，当上行过程中把头部伸出自动扶梯向外看时，易导致意外发生。

家长抱小孩乘自动扶梯应注意

●抱小孩的最好是年轻的家长。

●抱小孩的家长不要挤上拥挤的自动扶梯，最好与其他乘客保持一个到两个梯级的距离。

●若推着婴儿车，禁止上自动扶梯，请乘垂直电梯。

●不要踩在黄色安全警示线及两个梯级相连的部位。

●不要让孩子将头部、四肢伸出扶手装置以外，以免受到天花板、相邻自动扶梯的撞击。

●如果玩具掉在运行的自动扶梯上，不要让孩子捡，以免夹住手指。

●不要将手放入梯级与围裙板之间的缝隙中。

紧急情况如何应对

1、第一时间按紧急停止按钮

在每台自动扶梯的上部、下部都各有一个紧急停止按钮。一旦发生意外，靠近按钮的乘客应第一时间按下按钮，自动扶梯就会在2秒内缓冲30厘米至40厘米自动停下。

2、自动扶梯倒行抓紧扶手

遇到自动扶梯倒行时，迅速抓紧扶手，压低身姿保持稳定，并和周围人大声沟通，保持冷静，切忌拥挤踩踏。

3、拥挤时抱起孩子

遇到拥挤伤害事件时，成人要保护好自己的头部和颈椎，可一手抱住头部，一手护住后颈，身体向膝盖弯曲，若孩子在身边，要尽快把孩子抱起来。（洛阳晚报记者 王博东/文 通讯员 张左宏/图）