伊滨区兴隆嘉苑小区3组团、天明城小区今冬相继供暖

冬日的阳光，从几栋高楼的缝隙洒过来，温暖又舒畅。

昨日，在伊滨区兴隆嘉苑小区3组团的院子里，十几个老人搬着小板凳齐坐在一起，懒洋洋地晒着太阳。

“你家暖气咋样？”

“可热了，晚上睡觉还出汗呢。”

“听说别人家一个冬天的暖气费都得2000多元，政府真是给咱们办了一件大好事。”

…………

大家你一言我一语，谈论最多的话题就是刚刚开通的暖气。虽然比全市集中供暖的时间晚了一个星期，但小区居民的心里同样温暖。

11月23日下午6时，经过连续多天的紧张调试，兴隆嘉苑小区3组团正常供暖。已经入住的伊滨区诸葛镇西白塔村和康庄村的400多户居民，今冬第一次享受到了集中供热。

“该小区是今年刚入住的安置小区，入住第一年可享受免费供暖的政策。”伊滨区建设局副局长邢现安说。为办好这项民生实事，伊滨区管委会采取多项措施，于今年7月完成了小区各级管网的施工和连接，并在供暖前期对小区居民的室内取暖设施进行了集中维护。

昨日11时10分，西白塔村村民马占欣正在家里准备午饭。单穿了一件毛衣的她，撸着袖子在厨房里手脚麻利地干活。

“这暖气不仅一天24个小时都暖和，而且也比烧煤干净多了，你们摸摸这暖气片，烫手着呢！”马占欣高兴地说。

马占欣家共有10口人，以前家里的平房有200多平方米，冬天在客厅里放一个煤炉，一家老小围坐在一起。用她的话说，“做饭的时候还得穿着棉袄，凉水都不想碰”。如今，马占欣家在兴隆嘉苑分到了两套80平方米的安置房，交房时就带有暖气片，再也不用为过冬烦恼了。

作为今年重点民生实事之一，我市强化供热管网配套建设，让更多百姓温暖过冬。城市区新增集中供热面积达1030万平方米，涉及涧西区、西工区、老城区、瀍河区及伊滨区。

11月29日，伊滨区的天明城小区开始供暖，成为该区首个实现集中供热的商品住宅小区。

“伊滨区空房率高、入住率低，本来以为今冬肯定用不上暖气了，没想到热力公司这么给力。”家住天明城小区的燕慧说。

新建小区要想供热，需要达到一定的入住率。11月初，天明城小区的物业公司和业主齐上阵，广做宣传，最终该小区17栋楼的230户居民，签订了供暖协议。

燕慧一家都在附近工作，还有40多天就是她的预产期。正好赶上今年通了暖气，宝宝出生也可以温暖过冬了。

“暖气通了，设施完善了，人气也聚集了，以后伊滨区的生活肯定会越来越方便。”燕慧说。（洛阳日报记者 李迎博 特约通讯员 陈晓辉）