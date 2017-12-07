微信里遇“真爱” 洛阳一女子被“男友”骗走7万元

魏某的部分作案工具

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热恋中，一方突然消失，另一方八成要抓狂。对市民孙晴(化名)来说，“男友”的离奇消失更加让她难过，因为她人财两空了——“男友”悄悄带走了她的7万元。

近日，随着警方将孙晴“男友”在内的两名犯罪嫌疑人抓捕归案，孙晴终于知道了“男友”的真实面目，也才明白自己一开始就陷入了“男友”设计好的“爱情陷阱”。

微信里遇“真爱”

孙晴在西工区经营一家电动汽车店，家境殷实。今年8月的一天，她到洛龙区五环街附近办事，忽然，有个微信昵称为“李浩”的陌生人申请加她好友。

孙晴很快通过了“李浩”的申请，俩人简单聊了几句，李浩便热情邀请孙晴到附近一家足疗店按摩，见面后，体贴、大方的李浩给孙晴留下了不错的印象。

在接下来的日子里，李浩每天都在微信上向孙晴嘘寒问暖，俩人的聊天时间也随之增多。更让孙晴欣喜的是，李浩话语间或明或暗表露着对她的爱慕之意，而且几乎每天都会约她见面。

被李浩的真诚与执着打动，对于李浩的邀请，孙晴都尽量满足，她总是驾驶奥迪、路虎等品牌的轿车赴约。就像很多热恋中的情侣一样，他们一起逛商场、吃东西、逛公园。

合伙购“假币”谋财路

一晃，俩人已经相处两个多月了。沉浸在爱情里的孙晴怎么也想不到，她正步入一个“爱情陷阱”。

古城派出所案件侦办大队民警说，10月初的一天，李浩告诉孙晴，他亲戚做“假币”生意，这种“假币”可以以假乱真，拿到市面上消费很难被发现。经过商议，二人决定合伙购买一批假币，再倒手卖出赚笔大钱。

随后，孙晴出资7万元、李浩出资1万元，由李浩联系提供假币的上线卖家前来交易。“经双方当面议价，孙李二人用8万元购买了面值32万元的假币。”办案民警说，交易成功后，孙晴携带着32万元假币返回家中。

“假币”变冥币，“男友”离奇消失

民警说，孙晴回家后便把“假币”保存起来，等待李浩消息，选择合适的机会出手。此后，孙晴的店铺生意繁忙，连续好几天忙着处理生意上的事。而李浩跟她联系的次数也越来越少，直到后来，一天内连个问候的消息也没有了。

几天后，孙晴拿出购买的“假币”一看，32沓面值32万元的“假币”，每沓除了前两张是一百元钞票，里面夹的全是同尺寸的冥币。

孙晴顿时傻了眼，随即给李浩发微信询问情况，却发现自己已不是对方的微信好友，李浩的电话也一直处于关机状态。

面对离奇消失的“男友”，孙晴先是惶恐不安、心痛不已，逐渐冷静下来后，她怀疑李浩一开始就是有目的地与她交往。随后，她报了警。

警方锁定“男友”

古城派出所负责侦办此案的案件侦办大队一中队民警赵玉博说，虽然孙晴提供了李浩的姓名、身份证等个人信息，但他们调查发现这些信息全是假的。

“结合前期侦查的结果及受害人讲述的情况，我们判断这是一起典型的以婚恋为名实施诈骗的案件。”赵玉博说，由于孙晴提供的有价值信息极少，他们只得采用“笨办法”——从孙李二人最后见面地点查起，倒追“李浩”的行踪。

孙晴描述，她和“李浩”是在洛龙区开元大道与龙门大道交叉口附近一酒店购买的假币，她隐约记得卖方是驾驶一辆黑色丰田越野车离开的。民警调取酒店监控视频发现，一辆皖S车牌的车曾在案发时间段多次出现，后经孙晴辨认证实，正是对方驾驶的车。

办案民警调取酒店及周边道路上的大量监控视频，通过仔细研判、分析，一步步还原了这辆皖S车牌黑色越野车在案发后的行驶轨迹——黑色越野车离开酒店后沿开元大道向东上了高速，奔向豫东方向。

此后，民警根据黑色越野车的行驶轨迹，锁定了“李浩”——他在许昌市一家快捷酒店落脚。

“男友”涉嫌诈骗罪被刑拘

12月6日，有可靠线索证实“李浩”和提供假币的上线卖家同时出现在此前被锁定的快捷酒店，办案民警立即奔赴许昌，一举将“李浩”及提供假币的上线卖家冯某抓获。

“‘李浩’被抓后，我们在他身上搜出了7张身份证、4部手机(均装有手机卡)、2张手机卡及一定数量的假币。”民警说，他们讯问得知，“李浩”本姓魏，今年40岁，安徽人，他供述自己有4个微信号，专门用来与陌生女子聊天处对象，待取得对方信任后，借机实施诈骗。为了骗取孙晴的信任，魏某和冯某把真钞做旧后说是自造的“假币”，展示给孙晴……

目前，涉嫌诈骗罪的魏某、冯某已被警方刑拘，案件正在进一步办理。（洛阳晚报记者 郭学锋 通讯员 郭宇鹏 文/图）