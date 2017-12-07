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宜阳街头一男子看到特警扭头就走 原来他竟是……
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-12-12 08:50

　　“听说犯罪嫌疑人被抓住了，俺们打心底高兴呀！”近日，来自11个家庭的40余名受害者家属，专程从汝州赶到宜阳县公安局，将锦旗、感谢信送到了该局特警队员的手中。

　　2010年6月15日凌晨，汝州市夏店镇发生一起特大爆炸案，爆炸造成4人当场死亡，17人受重伤，11幢房屋严重被毁。案发后，汝州市警方调查发现，曾在某矿场工作的毛某某有重大作案嫌疑，他违反相关规定，将数千斤爆炸物私藏住处，导致爆炸物自燃酿成惨案。

　　案发后，毛某某连夜外逃。汝州市安排大量警力全力追捕，却没能找到任何有用线索。最终，毛某某被汝州市警方通缉为网上逃犯。

　　时间转眼过去7年，今年10月20日，宜阳县公安局巡特警大队特警中队中队长张联伟带领队员，在该县锦华购物广场附近执行巡查任务时，注意到一名男子看到特警后转身就走，十分可疑，随即上前对其盘查。经盘查，该男子就是被通缉7年的逃犯毛某某。

　　宜阳县警方立即将犯罪嫌疑人毛某某移交汝州警方，同时又以最快速度将毛某某被抓的消息通知给了受害人家属。

　　得知逃犯归案后，受害者家属激动不已，为表达谢意，于是出现了报道开头的一幕。（洛阳晚报记者 刘嘉仪 通讯员 赵利伟）
[ 责任编辑：史戎戎]
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