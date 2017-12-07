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盲目贪“暖”小心“暖气病”找上门 来看医生教您怎预防
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-12-12 08:51

　　采暖季已开始近一个月了，我市供热整体情况趋于稳定。不过，暖气带来的这份温暖也是把“双刃剑”，您若过分贪“暖”，“暖气病”可能找上门。

　　记者从我市多家医院了解到，近来呼吸道疾病患者增多，其中不乏“暖气病”患者。啥是“暖气病”？如何预防“暖气病”？一天当中何时开窗通风最合适？听听专家怎么说。

　　警惕：

　　嗓子疼、嘴唇干、出虚汗，小心“暖气病”找上门

　　76岁的李树恒是瀍河区风华小区的住户，该小区是洛阳热力有限公司今年新增的直供小区，也是不久前刚完成机车工厂“三供一业”供热改造的老旧小区。

　　能用上市政集中供热，李树恒很高兴：“在家穿件秋衣都不冷。”为了保持室内温暖，他很少开窗。

　　“这几天不知道咋回事儿，我每天早上起床时觉得嗓子疼、嘴唇干、皮肤发紧，有时还会出虚汗。”他说，在看过医生后，他才知道自己患上了“暖气病”。

　　啥是“暖气病”？洛阳东方医院呼吸科二病区主任李晓琳解释，“暖气病”主要是指采暖季开始后，因室内外温差大，室内长时间缺乏通风换气且较为干燥，人体免疫力下降，身体出现不同程度内热外寒的病症。

　　提醒：

　　老人小孩儿易发病，关键在预防

　　“暖气病”的症状有哪些？如何判断是否患上了“暖气病”？

　　李晓琳说，老人和小孩儿自身免疫力较弱，更容易患上“暖气病”。除了鼻咽干燥、易感冒等典型症状外，“暖气病”还通常有以下表现：情绪莫名焦躁、不安，皮肤发紧、嘴唇干裂，头晕眼花、胸闷，出虚汗、血压改变，尿量减少等。

　　“采暖用户连续多日出现这些症状中的三条以上，就要小心是‘暖气病’找上门了。”李晓琳说，“暖气病”其实是人体在特定环境下，因免疫力下降而出现的一系列连锁反应，这种疾病关键还在预防。

　　建议：

　　趁着天气好，多开窗通风

　　如何预防“暖气病”？

　　李晓琳说，“暖气病”的发生主要和室内空气干燥且不流通有关。她建议，这几天天气晴好，市民可趁着好天气多开窗通风。

　　一天当中什么时间开窗通风合适？

　　她说，一般来说，在太阳出来后，空气中的氧气含量会增加，“在没有雾霾的情况下，只要出太阳就可以开窗换气”。

　　除了开窗通风，补水也很重要。李晓琳说，市民可通过一些物理方式来增加室内的湿度：

　　1.在家中放鱼缸养鱼，或在室内放置水盆、湿毛巾等易挥发水分的物品。值得注意的是，水盆里的水要经常更换，否则时间长了，非流动的水中会滋生真菌或细菌，其中一些致病菌可能随气雾进入空气，对人体造成危害；

　　2.使用加湿器；

　　3.养些花草来调节室内湿度。

　　除此之外，人体及时补充维生素和水分也很重要。“要多吃含维生素的新鲜瓜果和蔬菜、多喝水。”李晓琳说。（洛阳晚报记者 王若馨）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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