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两场专题辅导报告会在洛举行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-12-12 08:45

　　昨日，在全市学习贯彻党的十九大精神专题研讨班暨县处级主要领导干部党的十九大精神轮训班上，省社科院原副院长刘道兴，省委党的十九大精神宣讲团成员、省委党校科社教研部主任田宪臣分别作了专题辅导报告。

　　昨日上午，刘道兴以《深入学习理解十九大精神加快建设现代化经济体系》为题，系统回顾了过去五年我国经济发展的新成就和新经验，提出要清醒认识我国经济发展面临的困难和挑战，加快建设现代化经济体系。他建议，洛阳要抢抓历史机遇，紧紧围绕产业转型升级，积极谋划和实施重特大产业项目和基础设施项目，努力构建对外开放合作新的战略格局。

　　昨日下午，田宪臣以《习近平新时代中国特色社会主义思想解读》为题，从党的十九大的新主题、新成就、新时代、新认识、新目标、新思想、新要求七个方面，对党的十九大报告进行解读阐释。田宪臣说，提出习近平新时代中国特色社会主义思想并写入党章，成为指导思想，是党的十九大最大亮点之一。广大党员干部要学思践悟、知行合一，用习近平新时代中国特色社会主义思想指导实践，推进洛阳经济社会又好又快发展。

　　参训的党员干部纷纷表示，专题辅导既有高度又有深度，听后心潮澎湃、倍感振奋，要始终不忘初心、牢记使命，在学懂弄通做实上下功夫，坚持内化于心、外化于行，认真贯彻落实党的十九大提出的一系列新部署、新要求，把中央和省委、市委提出的战略部署转化为工作任务和举措，推动党的十九大精神在洛阳落地生根，为谱写洛阳在新时代更有作为、更加出彩的崭新篇章作出更大贡献。(记者 李梦龙)
[ 责任编辑：马佳佳]
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