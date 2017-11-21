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洛阳市召开学习宣传贯彻《习近平谈治国理政》第二卷座谈会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-12-12 08:45

　　昨日，我市召开学习宣传贯彻《习近平谈治国理政》第二卷座谈会，对相关工作进行部署。

　　会议下发了学习宣传贯彻《习近平谈治国理政》第二卷工作方案及发行征订工作通知。根据安排，全市各级党组织和广大党员干部要按照“全党来一个大学习”的要求，将《习近平谈治国理政》第二卷列为各级党委(党组)理论学习中心组重点学习专题，并将其纳入“两学一做”学习教育常态化制度化和即将开展的“不忘初心、牢记使命”主题教育的必读教材。各地公共图书馆、学校图书馆、农家书屋等要积极配备《习近平谈治国理政》第二卷，为基层广大群众提供优质公共阅读服务，各级组织部门也要积极为基层党员、贫困党员、离退休党员发放《习近平谈治国理政》第二卷。

　　会议强调，要提高政治站位，充分认识学习宣传贯彻《习近平谈治国理政》第二卷的重大意义，更好地用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。要把《习近平谈治国理政》第二卷作为案头卷、必读书、座右铭，筑牢同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致的思想根基。要深化理论学习、宣传普及、研究阐释，做好发行征订工作，不断增进群众的政治认同、思想认同、情感认同。

　　市委常委、宣传部部长杨炳旭等参加座谈会。（洛阳日报记者 张宁）
[ 责任编辑：马佳佳]
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