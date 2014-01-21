电子警察如何抓拍“车不让人”？高清“四连拍”取证

民警介绍电子警察如何工作

“电子警察是如何判断机动车是否礼让行人的，会判断失误吗？”“如果行人闯红灯，我不礼让会被抓拍吗？”……日前，交警部门在市区部分路口增设高清电子警察，重点抓拍机动车斑马线前不礼让行人，消息经本报报道后，有不少读者咨询相关事宜(相关报道详见>>>洛阳市区新增31个电子警察 重点抓拍斑马线前不礼让)。昨日，《洛阳晚报》记者请市交警支队控制中心民警对市民咨询进行了回复。

问题一：

斑马线前“车不让人”，电子警察咋抓拍？

设置在路口的电子警察，不仅是整个抓拍系统的“眼睛”，其内部的采集单元、行人检测单元、机动车检测单元及网络传输单元还共同组成了该系统的“大脑”。

民警介绍，抓拍系统的工作原理是这样的——

1.当行人进入电子警察的检测区域后，“行人检测单元”会通过高清摄像机摄取的图像，判断行人是否已进入斑马线。

2.如果行人进入斑马线，系统会根据摄取的画面逐帧分析，判断行人行进的方向，确定行进轨迹，并将行人通行信息传递给“机动车检测单元”。

3.“机动车检测单元”收到信息后立即被触发工作，开始通过高清摄像机摄取的图像，判断是否有机动车进入机动车检测区域。

4.如果判断有机动车进入检测区域，会对检测区域内行人数量、行走方向以及机动车行驶状态进行综合检测判定，当行人及机动车行进方向有冲突时，便开始抓拍。

系统会自动抓拍四张照片，记录整个违法过程。第一张照片记录机动车进入斑马线前的情景(如图①)，第二张照片记录机动车进入斑马线且阻挡行人正常通行的情景(如图②)，第三张照片记录机动车驶离斑马线的情景(如图③)，第四张图片记录机动车号牌(如图④)。

问题二：

为啥要用电子警察抓拍的方式？

目前，我市整治机动车不“礼让斑马线”的措施有3种，一是交警现场查处，二是通过监控系统人为查处，三是利用电子警察自动抓拍。

交警现场查处的方式，在取得、固定证据方面存在一定弊端，尤其是在警力有限的情况下，不仅整治效率较低，效果也不够理想。

通过监控系统人为查处的方式，虽然有利于取得、固定证据，但要求查处人时刻保持精神集中，长此以往对人员的损耗较大，不利于工作的持续开展。

随着视频识别技术的发展，视频分析算法日益成熟，具备自动抓拍功能的电子警察可以很好地解决上述问题。因此，交警部门也将不断增设具备各种功能的电子警察，实现城市交通的智能管理。

问题三：

哪些情况不会被抓拍？

民警介绍，有3种情况不会被抓拍：

一是行人站立在人行道边尚未进入人行横道线；二是行人进入人行横道线但异常停留或折返；三是行人已经通过机动车正常行驶路径。

问题四：

斑马线前不礼让会被如何处罚？

根据我国道路交通安全法的相关规定，机动车行经斑马线未减速行驶，将被处以20元以上50元以下罚款，记3分；机动车行经斑马线遇行人通过不停车让行，将被处以200元罚款，记3分。

问题五：

车主想礼让，行人迟迟不走，会被抓拍吗？

会被抓拍，但不一定会被处罚。

因为交警部门会对违法发生的过程进行多次分析，才最终确定是否认定为不礼让。确定的过程相当审慎，请市民放心。如果司机有异议，还可以申请复议。

问题六：

电子警察会不会判断失误？

电子警察抓拍是取证的过程，之后交警还会对抓拍的照片逐一分析审查，确认无误后才会下达交通违法通知书。

因此，市民不必担心会被电子警察“冤枉”。此外，截至目前还没出现电子警察判断失误的情况。

问题七：

对处罚结果有异议咋办？

对处罚结果有异议的市民，可到位于开元大道与通济街交叉口西侧的市公安局交通警察支队法制室提出申诉。若存在问题，会纠正处罚。（洛阳晚报记者 刘嘉仪 通讯员 田贝贝 文/图）