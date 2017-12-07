洛阳亚啤拖欠商户退款 律师:只要证据充分可起诉

保证金收据(周先生供图)

近日，市民周先生致电本报热线66778866称，他经营一家批发部，从2015年起，他成为洛阳宫啤酒的配送商，当时他向洛阳亚洲啤酒有限公司(简称洛阳亚啤)缴纳了1万元瓶啤保证金。今年6月，他不再配送洛阳宫啤酒，要求退还该保证金，可眼看到了约定时间，此事却迟迟没有下文。

周先生向记者出示的收据显示，2015年11月30日，周先生向洛阳亚啤缴纳了1万元瓶啤保证金。在由百威英博(中国)销售有限公司河南分公司(简称百威英博河南)给周先生提供的银行付款证明中，记者看到，今年6月19日，周先生申请将瓶啤保证金退还至个人银行账户上。周先生说，申请退还瓶啤保证金时，当时的百威英博河南豫西销售部相关负责人承诺，将在4至6个月内退款。现在，眼看说好的时间快到了，他仍没收到退款。记者同时了解到，负责处理此事的企业相关负责人此前调整了岗位。

昨日，记者陪同周先生一起来到洛龙区学子街，见到了百威英博河南豫西销售部相关负责人田经理。

田经理说，洛阳亚啤的经营终止后，周先生缴纳的瓶啤保证金随之转到了百威英博(中国)销售有限公司。目前，周先生申请退瓶啤保证金的资料已上交到百威英博(中国)销售有限公司，按照公司流程，将从本月起，在4至6个月内退款。

周先生表示不解：今年6月，该公司相关负责人就承诺在4个月至6个月内退款，现在为何还要再拖延几个月。

“这类保证金，法律没有明确规定，要根据合同和双方协商意见退还。”河南航星律师事务所律师贾高峰说，若对方不退款，付款方只要证据充分就可以到法院起诉。

贾高峰说，周先生与洛阳亚啤事先没有在合同上明确保证金的退还期限，属于合同履行期限约定不明。合同法规定，这种情况下，商户可随时要求企业履约，但应当给企业必要的准备时间。贾高峰建议，双方在签订合同时最好将保证金的缴纳方式和期限、退还方式和期限约定清楚。另外，缴纳保证金的手续要规范，向个人缴纳的要有转账凭证和收据，向单位缴纳的要交到单位账户上，由单位开具加盖公章的收据。（洛阳晚报记者 余子愚）