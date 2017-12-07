洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳亚啤拖欠商户退款 律师:只要证据充分可起诉
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-12-12 08:50
 

　　保证金收据(周先生供图)

　　近日，市民周先生致电本报热线66778866称，他经营一家批发部，从2015年起，他成为洛阳宫啤酒的配送商，当时他向洛阳亚洲啤酒有限公司(简称洛阳亚啤)缴纳了1万元瓶啤保证金。今年6月，他不再配送洛阳宫啤酒，要求退还该保证金，可眼看到了约定时间，此事却迟迟没有下文。

　　周先生向记者出示的收据显示，2015年11月30日，周先生向洛阳亚啤缴纳了1万元瓶啤保证金。在由百威英博(中国)销售有限公司河南分公司(简称百威英博河南)给周先生提供的银行付款证明中，记者看到，今年6月19日，周先生申请将瓶啤保证金退还至个人银行账户上。周先生说，申请退还瓶啤保证金时，当时的百威英博河南豫西销售部相关负责人承诺，将在4至6个月内退款。现在，眼看说好的时间快到了，他仍没收到退款。记者同时了解到，负责处理此事的企业相关负责人此前调整了岗位。

　　昨日，记者陪同周先生一起来到洛龙区学子街，见到了百威英博河南豫西销售部相关负责人田经理。

　　田经理说，洛阳亚啤的经营终止后，周先生缴纳的瓶啤保证金随之转到了百威英博(中国)销售有限公司。目前，周先生申请退瓶啤保证金的资料已上交到百威英博(中国)销售有限公司，按照公司流程，将从本月起，在4至6个月内退款。

　　周先生表示不解：今年6月，该公司相关负责人就承诺在4个月至6个月内退款，现在为何还要再拖延几个月。

　　“这类保证金，法律没有明确规定，要根据合同和双方协商意见退还。”河南航星律师事务所律师贾高峰说，若对方不退款，付款方只要证据充分就可以到法院起诉。

　　贾高峰说，周先生与洛阳亚啤事先没有在合同上明确保证金的退还期限，属于合同履行期限约定不明。合同法规定，这种情况下，商户可随时要求企业履约，但应当给企业必要的准备时间。贾高峰建议，双方在签订合同时最好将保证金的缴纳方式和期限、退还方式和期限约定清楚。另外，缴纳保证金的手续要规范，向个人缴纳的要有转账凭证和收据，向单位缴纳的要交到单位账户上，由单位开具加盖公章的收据。（洛阳晚报记者 余子愚）
[ 责任编辑：史戎戎]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]洛阳市医保政策更完善 看病个人少花钱
  • ·[健康]六龄牙是什么、六龄齿会换吗、什么时候长？
  • ·[健康]7个饮食习惯易致癌，这里有10条防癌建议！
    		•
    老伴儿喊她疯婆子 在病房里也要跳舞
    老伴儿喊她疯婆子 在病房里也要跳舞
    老伴儿喊她疯婆子 在病房里也要跳舞
        王志凌今年65岁，成天可忙了，忙着跳舞、写诗、练毛笔字、吹笛子、拉二胡……她爱好广泛，动静结合，把自己...
  • ·我还能找回男人的尊严吗
  • ·丢掉老年机 他跟儿子学微信做美篇
  • ·胡萝卜：做蒸菜的好食材 人送外号“小人参”
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 28日起，您可从洛阳乘坐高铁到成都
  • 明起降温！洛阳本周晴冷天气为主 或有...
  • 《洛阳市重污染天气应急预案》印发 红...
  • 洛阳市人民政府关于毛伟等8人职务任免...
  • 【新时代 新气象 新作为】郑欧班列再...
  • 咨询：东环路李城段何时通车？
  • 《百姓呼声》评选需要参选单位领导电...
  • 上寨古寨 往事悠悠（追寻洛阳古寨）
  • 洛阳市环保公安联合执法组成立一月 拟...
  • 《洛阳市重污染天气应急预案》发布 红...
    		•
    百姓呼声
    市交通局：焦枝铁路桥计划2018年年底前通车
    洛阳尚未开展商贷转公积金贷款的相关业务
    精彩图片
    看着像割草其实在挖宝 ...
    拍不够的洛阳蓝天
    洛阳限行处罚首日：大...
    色彩斑斓小浪底
    精彩热帖

    疑是珍珠洒洛河

    老墙

    洛阳老年大学模特队

    神垕古镇随拍
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605