洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

孟津县高沟村引入特色种植项目助脱贫
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-12-12 08:29

　　冬日寒风阵阵，树叶凋零。在孟津县朝阳镇高沟村村边的7个崭新的温室大棚里，却是暖意融融，6万多棵多肉植物长势喜人，贫困户徐彦明正拖着黑色胶管给植物浇水，干劲十足。

　　“这是熊童子，那是紫罗兰，远处小的是吉娃娃、蜡笔、月亮仙子……”徐彦明如数家珍，“用的是先进品种，好养；打的是村里井水，放心；几公里外是高速路口，方便……温室大棚成了俺们贫困户脱贫致富的‘聚宝盆’。”

　　这是包括徐彦明在内的30户贫困户一同相中的村子首个产业扶贫项目。

　　由于集体经济薄弱，没有大的产业项目，该村村民在家门口基本没什么致富门路。

　　村支书徐建庄说，去年一开始，村干部们想利用到户增收资金搞养猪，没想到一半以上贫困群众不同意——

　　“这两年养猪的多了，不一定能卖出好价钱。”“村里贫困户老弱病残的多，劳动力没保障！”……

　　群众中反对的人多，一定程度上说明项目确实不成熟。于是，项目搁置。

　　今年3月，一家主打多肉植物种植销售的公司来到村里租地，而且是长租。

　　个头小、形态奇特、花朵艳丽、养护简便、繁殖容易……这一“懒人花卉”进入徐建庄和其他村委委员视野，马上引起一阵“头脑风暴”。

　　一片叶子摘下来、种下去，十几天后又是一棵新植株；一年回本，总体毛利润率在50%以上；村子有牡丹等观赏花卉种植传统，村民有一定花卉种植技术，容易上手……经过再三讨论，结论是——能干！

　　“我们种，你们卖，合作共赢。”徐建庄和企业商量，最终“企业+合作社+农户”模式的合作协议敲定。

　　看到项目有特色、收益高、前景好，贫困群众积极性高，利用到户增收资金，30户贫困户一起入股。

　　徐彦明家有2亩地，种植小麦、玉米、红薯等，一年到头只能顾个温饱。从今年3月开始，徐彦明开始在种植基地打工，主要负责浇水、拌土和看护，一个月能挣1000多元。

　　前不久，项目首次分红，30户贫困户每家分得了500元，“真是黄土地上长出了‘致富肉肉’！”徐彦明脱贫致富信心越来越足，“有份事情做，就要干好。现在干俩月收入能赶上以前一年，村里光伏扶贫项目每年还能再增收3000元。日子好过多了！”

　　在徐建庄心中，依靠多肉种植项目实现更多人脱贫致富的新计划正在酝酿：定期开展花卉种植技术培训，让30户贫困户熟练掌握技术，销售上去后，准备扩大大棚规模至20个以上，并依靠电商“触网”自产自销，吸纳更多贫困户到大棚打工挣工资……（洛阳日报首席记者 张锐鑫 特约通讯员 郑战波）
[ 责任编辑：席倩倩]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]洛阳市医保政策更完善 看病个人少花钱
  • ·[健康]六龄牙是什么、六龄齿会换吗、什么时候长？
  • ·[健康]7个饮食习惯易致癌，这里有10条防癌建议！
    		•
    老伴儿喊她疯婆子 在病房里也要跳舞
    老伴儿喊她疯婆子 在病房里也要跳舞
    老伴儿喊她疯婆子 在病房里也要跳舞
        王志凌今年65岁，成天可忙了，忙着跳舞、写诗、练毛笔字、吹笛子、拉二胡……她爱好广泛，动静结合，把自己...
  • ·我还能找回男人的尊严吗
  • ·丢掉老年机 他跟儿子学微信做美篇
  • ·胡萝卜：做蒸菜的好食材 人送外号“小人参”
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 28日起，您可从洛阳乘坐高铁到成都
  • 明起降温！洛阳本周晴冷天气为主 或有...
  • 《洛阳市重污染天气应急预案》印发 红...
  • 洛阳市人民政府关于毛伟等8人职务任免...
  • 【新时代 新气象 新作为】郑欧班列再...
  • 咨询：东环路李城段何时通车？
  • 《百姓呼声》评选需要参选单位领导电...
  • 上寨古寨 往事悠悠（追寻洛阳古寨）
  • 洛阳市环保公安联合执法组成立一月 拟...
  • 《洛阳市重污染天气应急预案》发布 红...
    		•
    百姓呼声
    市交通局：焦枝铁路桥计划2018年年底前通车
    洛阳尚未开展商贷转公积金贷款的相关业务
    精彩图片
    看着像割草其实在挖宝 ...
    拍不够的洛阳蓝天
    洛阳限行处罚首日：大...
    色彩斑斓小浪底
    精彩热帖

    疑是珍珠洒洛河

    老墙

    洛阳老年大学模特队

    神垕古镇随拍
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605