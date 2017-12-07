孟津县高沟村引入特色种植项目助脱贫

冬日寒风阵阵，树叶凋零。在孟津县朝阳镇高沟村村边的7个崭新的温室大棚里，却是暖意融融，6万多棵多肉植物长势喜人，贫困户徐彦明正拖着黑色胶管给植物浇水，干劲十足。

“这是熊童子，那是紫罗兰，远处小的是吉娃娃、蜡笔、月亮仙子……”徐彦明如数家珍，“用的是先进品种，好养；打的是村里井水，放心；几公里外是高速路口，方便……温室大棚成了俺们贫困户脱贫致富的‘聚宝盆’。”

这是包括徐彦明在内的30户贫困户一同相中的村子首个产业扶贫项目。

由于集体经济薄弱，没有大的产业项目，该村村民在家门口基本没什么致富门路。

村支书徐建庄说，去年一开始，村干部们想利用到户增收资金搞养猪，没想到一半以上贫困群众不同意——

“这两年养猪的多了，不一定能卖出好价钱。”“村里贫困户老弱病残的多，劳动力没保障！”……

群众中反对的人多，一定程度上说明项目确实不成熟。于是，项目搁置。

今年3月，一家主打多肉植物种植销售的公司来到村里租地，而且是长租。

个头小、形态奇特、花朵艳丽、养护简便、繁殖容易……这一“懒人花卉”进入徐建庄和其他村委委员视野，马上引起一阵“头脑风暴”。

一片叶子摘下来、种下去，十几天后又是一棵新植株；一年回本，总体毛利润率在50%以上；村子有牡丹等观赏花卉种植传统，村民有一定花卉种植技术，容易上手……经过再三讨论，结论是——能干！

“我们种，你们卖，合作共赢。”徐建庄和企业商量，最终“企业+合作社+农户”模式的合作协议敲定。

看到项目有特色、收益高、前景好，贫困群众积极性高，利用到户增收资金，30户贫困户一起入股。

徐彦明家有2亩地，种植小麦、玉米、红薯等，一年到头只能顾个温饱。从今年3月开始，徐彦明开始在种植基地打工，主要负责浇水、拌土和看护，一个月能挣1000多元。

前不久，项目首次分红，30户贫困户每家分得了500元，“真是黄土地上长出了‘致富肉肉’！”徐彦明脱贫致富信心越来越足，“有份事情做，就要干好。现在干俩月收入能赶上以前一年，村里光伏扶贫项目每年还能再增收3000元。日子好过多了！”

在徐建庄心中，依靠多肉种植项目实现更多人脱贫致富的新计划正在酝酿：定期开展花卉种植技术培训，让30户贫困户熟练掌握技术，销售上去后，准备扩大大棚规模至20个以上，并依靠电商“触网”自产自销，吸纳更多贫困户到大棚打工挣工资……（洛阳日报首席记者 张锐鑫 特约通讯员 郑战波）