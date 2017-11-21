洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

在弄通上下功夫——二论认真学习宣传贯彻《习近平谈治国理政》第二卷
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-12-12 08:46

　　洛平

　　人们常用“三境界”来形容学习的渐次深入，刚开始是“看山是山，看水是水”，初悟时是“看山不是山，看水不是水”，彻悟时是“看山还是山，看水还是水”。从一知半解到大彻大悟，就是一个真正弄通的学习过程。

　　党的十九大胜利闭幕以来，从主持集体学习到各种学习场合，再到奔赴基层一线宣讲调研，省委常委、市委书记李亚多次强调，要在学懂、弄通、做实上下功夫，真正用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。作为深入学习领会掌握习近平新时代中国特色社会主义思想和学习宣传贯彻党的十九大精神的权威读本，《习近平谈治国理政》第二卷主题鲜明、博大精深、内涵丰富，能否学深悟透、融会贯通，至关重要。

　　习近平同志是新时代中国特色社会主义思想的主要创立者。《习近平谈治国理政》第二卷与第一卷共同形成了系统丰富、有机统一的思想理论整体，集中反映了习近平同志领导中国共产党推动中国特色社会主义进入新时代的大思路、大战略、大智慧，是一部闪耀着马克思主义真理光芒的纲领性文献。研读这部重要著作，不禁令人深深感受到，习近平新时代中国特色社会主义思想是当代中国的最新故事、最佳名片、最大亮点，是中国道路的成功密码，是中国奇迹的逻辑必然。

　　从收入的最早一篇文章《真刀真枪推进改革》，到最晚一篇文章《继续推进马克思主义中国化时代化大众化》，这部著作分17个专题，涵盖了习近平新时代中国特色社会主义思想的发展脉络和主要内容，深刻回答了坚持和发展中国特色社会主义的总目标、总任务、总体布局、战略布局和发展方向、发展方式、发展动力、战略步骤、外部条件、政治保证等基本问题，深刻揭示了新时代中国特色社会主义的本质特征、独特优势、发展规律、建设路径、重大任务，阐明了在统揽“四个伟大”的新实践中坚持和发展中国特色社会主义，贯穿着马克思主义科学世界观、方法论，蕴含着中国智慧和中国方案，堪称一座开启伟大新时代的思想宝库。

　　学好用好这部重要著作，联系地而不是孤立地、系统地而不是零散地、全部地而不是局部地加以钻研体会，学深悟透、融会贯通，我们才能深入领会习近平新时代中国特色社会主义思想的时代背景、科学体系、精神实质、实践要求，才能深入领会这一思想的重大政治意义、理论意义、实践意义，才能深入领会贯穿其中的坚定信仰信念、鲜明人民立场、强烈历史担当、求真务实作风、勇于创新精神和科学思想方法。

　　当前，全市上下正在将学习宣传贯彻党的十九大精神引向深入。我们要真正在弄通上下功夫，把《习近平谈治国理政》第二卷作为案头卷、必读书、座右铭，与学习马克思主义基本原理贯通起来，与把握党的十八大以来我们进行伟大斗争、建设伟大工程、推进伟大事业、实现伟大梦想的实践贯通起来，与学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想贯通起来，与学习贯彻中央各项决策部署贯通起来，与学习《习近平谈治国理政》第一卷贯通起来，与学习贯彻省委十届四次全会、市委十一届五次全会精神贯通起来，切实强化学习的整体性、关联性、协同性，真正学好用好“真理的力量”，用新的伟大思想引领新征程，奋力谱写新时代洛阳发展新篇章！
[ 责任编辑：马佳佳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]洛阳市医保政策更完善 看病个人少花钱
  • ·[健康]六龄牙是什么、六龄齿会换吗、什么时候长？
  • ·[健康]7个饮食习惯易致癌，这里有10条防癌建议！
    		•
    老伴儿喊她疯婆子 在病房里也要跳舞
    老伴儿喊她疯婆子 在病房里也要跳舞
    老伴儿喊她疯婆子 在病房里也要跳舞
        王志凌今年65岁，成天可忙了，忙着跳舞、写诗、练毛笔字、吹笛子、拉二胡……她爱好广泛，动静结合，把自己...
  • ·我还能找回男人的尊严吗
  • ·丢掉老年机 他跟儿子学微信做美篇
  • ·胡萝卜：做蒸菜的好食材 人送外号“小人参”
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 28日起，您可从洛阳乘坐高铁到成都
  • 明起降温！洛阳本周晴冷天气为主 或有...
  • 《洛阳市重污染天气应急预案》印发 红...
  • 洛阳市人民政府关于毛伟等8人职务任免...
  • 【新时代 新气象 新作为】郑欧班列再...
  • 咨询：东环路李城段何时通车？
  • 《百姓呼声》评选需要参选单位领导电...
  • 上寨古寨 往事悠悠（追寻洛阳古寨）
  • 洛阳市环保公安联合执法组成立一月 拟...
  • 《洛阳市重污染天气应急预案》发布 红...
    		•
    百姓呼声
    市交通局：焦枝铁路桥计划2018年年底前通车
    洛阳尚未开展商贷转公积金贷款的相关业务
    精彩图片
    看着像割草其实在挖宝 ...
    拍不够的洛阳蓝天
    洛阳限行处罚首日：大...
    色彩斑斓小浪底
    精彩热帖

    疑是珍珠洒洛河

    老墙

    洛阳老年大学模特队

    神垕古镇随拍
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605