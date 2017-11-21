在弄通上下功夫——二论认真学习宣传贯彻《习近平谈治国理政》第二卷

洛平

人们常用“三境界”来形容学习的渐次深入，刚开始是“看山是山，看水是水”，初悟时是“看山不是山，看水不是水”，彻悟时是“看山还是山，看水还是水”。从一知半解到大彻大悟，就是一个真正弄通的学习过程。

党的十九大胜利闭幕以来，从主持集体学习到各种学习场合，再到奔赴基层一线宣讲调研，省委常委、市委书记李亚多次强调，要在学懂、弄通、做实上下功夫，真正用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。作为深入学习领会掌握习近平新时代中国特色社会主义思想和学习宣传贯彻党的十九大精神的权威读本，《习近平谈治国理政》第二卷主题鲜明、博大精深、内涵丰富，能否学深悟透、融会贯通，至关重要。

习近平同志是新时代中国特色社会主义思想的主要创立者。《习近平谈治国理政》第二卷与第一卷共同形成了系统丰富、有机统一的思想理论整体，集中反映了习近平同志领导中国共产党推动中国特色社会主义进入新时代的大思路、大战略、大智慧，是一部闪耀着马克思主义真理光芒的纲领性文献。研读这部重要著作，不禁令人深深感受到，习近平新时代中国特色社会主义思想是当代中国的最新故事、最佳名片、最大亮点，是中国道路的成功密码，是中国奇迹的逻辑必然。

从收入的最早一篇文章《真刀真枪推进改革》，到最晚一篇文章《继续推进马克思主义中国化时代化大众化》，这部著作分17个专题，涵盖了习近平新时代中国特色社会主义思想的发展脉络和主要内容，深刻回答了坚持和发展中国特色社会主义的总目标、总任务、总体布局、战略布局和发展方向、发展方式、发展动力、战略步骤、外部条件、政治保证等基本问题，深刻揭示了新时代中国特色社会主义的本质特征、独特优势、发展规律、建设路径、重大任务，阐明了在统揽“四个伟大”的新实践中坚持和发展中国特色社会主义，贯穿着马克思主义科学世界观、方法论，蕴含着中国智慧和中国方案，堪称一座开启伟大新时代的思想宝库。

学好用好这部重要著作，联系地而不是孤立地、系统地而不是零散地、全部地而不是局部地加以钻研体会，学深悟透、融会贯通，我们才能深入领会习近平新时代中国特色社会主义思想的时代背景、科学体系、精神实质、实践要求，才能深入领会这一思想的重大政治意义、理论意义、实践意义，才能深入领会贯穿其中的坚定信仰信念、鲜明人民立场、强烈历史担当、求真务实作风、勇于创新精神和科学思想方法。

当前，全市上下正在将学习宣传贯彻党的十九大精神引向深入。我们要真正在弄通上下功夫，把《习近平谈治国理政》第二卷作为案头卷、必读书、座右铭，与学习马克思主义基本原理贯通起来，与把握党的十八大以来我们进行伟大斗争、建设伟大工程、推进伟大事业、实现伟大梦想的实践贯通起来，与学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想贯通起来，与学习贯彻中央各项决策部署贯通起来，与学习《习近平谈治国理政》第一卷贯通起来，与学习贯彻省委十届四次全会、市委十一届五次全会精神贯通起来，切实强化学习的整体性、关联性、协同性，真正学好用好“真理的力量”，用新的伟大思想引领新征程，奋力谱写新时代洛阳发展新篇章！