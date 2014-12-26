洛阳丰收农机在市场低迷期坚持研发新品

锣鼓齐鸣，彩旗飘舞，随着覆盖着的红布被一把拉开，三辆拖拉机新品出现在人们面前。人们一拥而上，有的忙着合影，有的仔细对照标牌看配置，有的直接拉开驾驶室门坐了进去，想第一时间体验各种“黑科技”。

这是近日在洛阳丰收农业机械装备有限公司厂区内召开的新品发布会一景。

今年，国内农机产业正处于市场深度调整、产品升级换代的关键阶段，伴随着人工、原材料成本大幅上升，市场农机补贴份额下降，不少农机企业都选择了偃旗息鼓。这时候还开发新品，丰收农机哪来的底气？

“让人‘又忧又喜’的销售数据，坚定了公司坚持创新驱动的决心。”丰收农机负责人朱新雨说，依据初步统计的销售数据，“忧”的是总体销售收入有所下降，“喜”的是主推的几款高端拖拉机从去年的40多台订单到今年的400台，实现了大幅增长！

来自市场的反馈最为真实。丰收农机随即加大研发投入力度，在不断提升拖拉机马力的同时，开展了由机械换挡到自动换挡的技术研究，沿着大型化、智能化的方向持续开展创新。

今年下半年，通过技术研发团队不懈的努力，该企业实现了发展“两条腿走路”——

一条是开发新产品：丰收农机成功研发三款新机型，使其产品线得到进一步充实。由于此次研发的新款驾驶室和新款仪表台属于全新产品，仅开发方案就修改了5次才得以确定；此外，在整机匹配中涉及的油管、支架、发动机等都需要重新设计，设计任务量大，开发周期紧，经过研发人员的努力，才使得产品最终得以顺利按期研发完毕。

另一条是提升旧产品：针对部分市场反馈良好的成熟产品，企业在优化结构上狠下功夫，产品变速箱配置进口轴承，并加装传动系清洁散热系统，提升驾驶室的操控性及观赏性，使现有的机型外观及内在质量得到提升，从而满足客户的不同需求。

一系列创新得到了回报。2017年，丰收农机分别被评为“河南省著名商标”“河南省工程技术研发中心”“河南省高新技术企业”等。

当前，丰收农机与河科大、中科院多家院校合作研制的纯电动拖拉机项目正在有序推动。与普通燃油车辆相比，电动车辆具有零排放、低噪声、高效率、易操作等优点，预计样机明年年底下线。（记者 陈曦）

记者感言

党的十九大报告提出，建立以企业为主体、以市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系，加强对中小企业创新的支持，促进科技成果转化。

丰收农机准确解读市场给予的反馈，苦练内功，不断展开产学研合作，通过加强技术创新迎接行业洗牌，在收获了一系列荣誉的同时，也实现了企业实力的提升。该企业销售数据的“忧”和“喜”，正是企业发展动能转变的生动体现，相信只要持之以恒，必能达到只“喜”不“忧”的发展新天地。

我市中小企业量大面广，其技术创新能力关系到整个洛阳的技术创新能力。只有广大中小企业实现动能转换、创新发展，洛阳的现代化经济体系建设才能增添巨大活力。 (陈曦)