记者走进偃师市烈士陵园 追寻历史缅怀先烈

偃师市烈士纪念馆内景

偃师市烈士陵园纪念碑

●名称：偃师市烈士陵园

●地点：偃师市城关镇新城村

●意义：缅怀偃师革命先烈、传承红色基因、发扬革命传统的精神家园

核心提示

在偃师，提起抗日战争，当地不少人都能说出几场发生在这里的著名战斗。当时，皮定均率领豫西抗日先遣支队挺进偃师，飘舞的红旗如一道闪电，撕裂了黑暗的夜幕，无数英雄加入战斗，让这里迎来黎明。

近日，记者来到偃师市烈士陵园，缅怀革命先烈的丰功伟绩。

了解

“红偃师”曾是豫西抗日活动的中心

从偃师市中心出发，向北步行约20分钟即可到达偃师市烈士陵园。作为洛阳市中共党史教育基地，该陵园位于虎头山的半山腰上，背靠青山，俯瞰伊、洛河畔的这片土地。

记者步入该陵园，一座纪念碑高耸在眼前，“革命烈士永垂不朽”八个大字在阳光下熠熠生辉。纪念碑后面，是白色大理石浮雕，由“偃师学潮”“佛光峪战斗”“偃师解放”“保家卫国”4个部分组成，简要再现了偃师光辉的革命历程。

该陵园的西南角是去年修缮完毕的偃师市烈士纪念馆。在近400平方米的展馆内，既有图文并茂的革命故事，又有各个时期的烈士遗物。漫步其中，偃师革命历史的脉络在眼前层层展开。

早在五四运动期间，刘潇然、邵曼冰、杨章武等进步青年就开始在偃师积极传播马克思主义。1932年，偃师第一个党组织——偃师县工委成立。此后，当时的偃师中学逐渐成为传播革命思想的主阵地，党的影响力也逐渐扩大到广大农村。

抗日战争爆发后，偃师的党组织迅速发展，被当时的豫西省委誉为“红偃师”。1944年9月24日，以皮定均为司令员、徐子荣为政委的豫西抗日先遣支队来到偃师佛光山区，当地分散的抗日力量迅速得到整合。1944年11月初，豫西抗日先遣支队和各路武工队，在佛光山区的杨窑村召开了著名的“杨窑会议”，确定了创建豫西抗日根据地的路线、方针、政策，佛光山区成为豫西抗日活动的中心。

口孜战斗、西管茅战斗、碾道湾战斗、佛光峪战斗、缑氏大捷……一场场惨烈的战斗背后，是革命先烈以血肉之躯筑起的捍卫民族尊严的钢铁长城。如今，他们中的一些人就长眠在该陵园内。

“改建这座陵园时，偃师市烈士纪念馆内的历史资料也进一步得到了梳理、完善。”偃师市委党史研究室主任侯玉学说，期待该纪念馆能让更多人了解并铭记过去。

讲述

工作人员经常清理墓碑，烈士安息的地方就应该整洁

在该纪念馆门口，记者看到了一份来客登记表和一个签字簿。

从来客登记表上可以看到，每个月，这里既有政府机关、企事业单位、志愿者团体等组织的集体活动，又有烈士亲属、退伍老兵等的个人祭扫活动。

“前辈足迹历艰辛，后人继承不变心”“铭记先辈遗志，忠于党的事业”“谢谢你们为我们现在的美好生活所付出的一切”……翻开签字簿，一行行或苍劲有力、或行笔稚嫩的字，记录下了到访者对烈士的崇敬。

“你看这几页，是豫西抗日先遣支队烈士的子女到访时留下的。”偃师市烈士陵园工作人员曹会鹏说，去年，这些烈士子女一行50人，特意从五湖四海来到偃师，向革命先烈致敬。

在该陵园北部的陵墓区，共安葬着122位烈士，其中有38位是无名烈士。记者在墓碑前细细查看发现，大多数人牺牲时还不到30岁，其中一位叫晋保用的烈士，牺牲时年仅19岁。

“这位是大名鼎鼎的段庚寅。”侯玉学指着一座墓碑说，段庚寅一手创建了千余人的挺进抗日游击队，民间至今仍流传着不少关于他的传说。“据说他连战连胜，非常厉害，可惜28岁就牺牲了。”侯玉学说，从抗日战争时期到现在，偃师登记在册的有名烈士共558位，每位都有光辉的革命事迹。

采访结束时，曹会鹏拿起工具走进陵墓区，清理起墓碑上的尘土和落叶，黑色的墓碑在阳光下恢复了光亮。“山上风大，容易落灰，我没事就来清理一下。”曹会鹏说，这里是烈士安息的地方，就应该整洁。

点评

中共洛阳市委党校党史党建部主任王洲说，作为洛阳市中共党史教育基地，偃师市烈士陵园为我们传承红色基因、发扬革命传统，提供了一个精神家园。先烈们用自己的生命，阐释了“国而忘家，公而忘私”“鞠躬尽瘁，死而后已”“国家兴亡，匹夫有责”等中华传统美德。人们对革命先烈的缅怀，是对光荣历史的由衷自豪与珍惜。革命先烈的事迹，提醒每一位党员修身立德、砥砺前行，始终保持共产党人的浩然正气。

感言

偃师市委组织部工作人员魏雪冰说，自己每次走进偃师市烈士陵园，都会对历史加深认识。人们不能忘记那飘扬着的五星红旗，是革命先烈用热血染成的。立足当下，放眼未来，革命先烈的爱国精神和英雄气概，是激励大家前行的动力，要把革命传统牢牢记在心头，珍惜革命先烈用鲜血和生命换来的美好生活，在自己的岗位上为祖国建设做出应有的贡献。（洛阳晚报记者 智慧 通讯员 段晓杰/文 记者 张怡熙/图）