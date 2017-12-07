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本周洛阳市将明显降温 明天出门可能见雪
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-12-12 08:50

　　告别温暖的双休日，新的一周在明媚的阳光中拥抱我们。对这个冬天来说，本周是“承前启后”的一周。

　　从天气预报来看，本周的天气格局将一改近期持续的晴暖模式，转而进入湿冷模式。中央气象台预计，受较强冷空气影响，今天20时之前，东北地区东北部、新疆西南部山区、西藏西部等地的部分地区有小到中雪，黑龙江东部的局部地区可能有大雪，西藏西部、新疆西南部的局部地区可能有大到暴雪。

　　这是今年下半年以来，天气预报中第一次预报我国东北地区出现“暴雪”天气，可见这股冷空气势力之强大。受此影响，13日至15日，中东部地区将出现一次弱雨雪天气过程，其中西北地区东部、华北大部、黄淮及东北地区东部的部分地区有小雪或雨夹雪，局部地区有中到大雪。

　　刚进入大雪节气没几天，雪姑娘就按捺不住，要有所行动了。市气象台预计，本周我市降水正常，平均气温正常，周极端最低气温-5℃，山区-6℃。自今天起，最高气温呈明显下降趋势；明天到周四有一次降雪天气过程，还有3级到4级的东北风；其他时间以晴好天气为主。

　　具体预报为：今天白天全区多云，偏东风3级左右，气温-4℃到6℃；明天阴天转小雪，东北风3级到4级，气温-3℃到2℃；周四阴天有中雪，局部地区有大雪，偏东风2级到3级，气温-4℃到2℃；周五阴天转晴天，偏北风3级左右，气温-4℃到5℃；周六晴天间多云，西北风4级左右，气温-5℃到7℃。

　　这股冷空气究竟有多厉害？中央电视台主播朱广权用“降温快、特别冷”来形容它，并提醒大伙儿“劝君穿着秋裤走，冷空气来袭不会抖”。

　　提起秋裤，一些人对它又爱又恨：不穿吧，怕冷；穿吧，看上去太臃肿。不过，您可能不知道，不穿秋裤或许真的会变胖，这是因为当过于寒冷时，腿部在得不到保暖的情况下，人体会为了御寒而囤积脂肪，到了那时，您的双腿可能就真的胖起来啦！（洛阳晚报记者 刘心 通讯员 禹东晖）
[ 责任编辑：史戎戎]
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