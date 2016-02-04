李亚主持召开市委常委会议 学习习近平总书记署名文章《弘扬“红船精神” 走在时代前列》

昨日，省委常委、市委书记李亚主持召开市委常委会议，学习习近平总书记署名文章《弘扬“红船精神” 走在时代前列》，研究部署我市学习宣传贯彻工作；传达全省脱贫攻坚第五次推进会议精神、全国社会治安综合治理表彰大会精神、全省平安建设表彰会议精神，研究我市贯彻落实意见；审议《关于进一步规范农村村民住宅建设的意见》。

市委常委刘宛康、胡衡庐、赵会生、黄为忠、杨炳旭、王敬林、王琰君、尚英照出席会议，李少敏、刘应安、娄会峰、魏险峰、李保兴、安石柱、高建伟和市直相关部门、部分县(市)区负责同志等列席会议。

会议指出，要准确把握“红船精神”的深刻内涵。“红船精神”是中国革命精神之源，是党的先进性之源，是立党兴党、执政兴国的宝贵精神财富，深入理解并弘扬“红船精神”，是历史的呼唤，也是时代的需要。要把弘扬“红船精神”同深化党的十九大精神学习宣传贯彻结合起来，牢牢把握习近平新时代中国特色社会主义思想这个主体，在学懂弄通做实上下功夫。要深化学习宣传，加强理论研究阐释，加大宣传力度，开展形式多样的教育实践，引导人们积极投身新时代中国特色社会主义伟大实践。要充分认识“红船精神”时代意义。党的十九大描绘出党和国家事业发展的新目标新任务，面对未来，必须更加充分地认识“红船精神”的时代价值与现实意义。面对新时代，肩负新使命，夺取新胜利，必须坚定不移赓续“红船精神”，积聚起面对全新挑战的磅礴伟力，永葆旺盛生命力和强大战斗力，持续提高斗争本领，不忘初心、不辱使命、不负未来。

会议强调，要在新时代新实践中继承和弘扬“红船精神”。“红船精神”是建党精神，也是兴党精神。奋力决胜全面建成小康社会、开启新时代洛阳全面建设社会主义现代化新征程、谱写让中原更加出彩的洛阳篇章，必须在新的实践中继承和弘扬“红船精神”。一要以首创精神激发更多的生机和活力。要勇于探索，用创新的思想观念谋划工作、推进工作；要动真碰硬，对改革各项任务紧抓不放、一改到底；要把握规律，善于找准找对工作的方向和着力点，使各项工作符合客观规律、符合群众意愿。二要以奋斗精神不断谱写走在前列的新篇章。要坚定理想信念，善于攻坚克难，深入基层、沉到一线，干在实处、走在前列。三要以奉献精神赢得人民群众的信赖和拥护。要站稳群众立场，增强群众获得感，始终把实现好、维护好、发展好最广大人民的根本利益作为全部工作的出发点和落脚点，进一步树立党在群众中的威信和口碑。

会议指出，要深刻领会党的十九大报告中对脱贫攻坚工作提出的新思想、新部署、新要求，切实把握对脱贫攻坚工作提出的具体举措，注重以党的十九大精神指导工作、统筹衔接，凝聚成推进脱贫攻坚的强大动力合力。要认真查摆、整改问题，对照脱贫总体目标、年度目标、考核评价指标找差距，对照特色产业、劳务输出、易地搬迁、医疗保险和医疗救助、低保兜底等精准脱贫方略补短板，因地制宜探索多渠道、多样化的精准扶贫、精准脱贫路径，对照存在的突出问题和薄弱环节抓整改，确保脱贫攻坚工作取得实实在在成效。要切实抓好深度贫困地区脱贫，制定特殊政策，拿出超常举措，以解决突出制约问题为重点，以补短板为突破口，加大政策倾斜力度、加大投入支持力度，以高度的责任感使命感坚决攻下“坚中之坚”。要以作风攻坚促脱贫攻坚，深入开展“一促三推”活动，以开展扶贫领域作风问题专项治理为重点持续改进干部作风，着力推进党的十九大精神进村入户，着力推进党的脱贫攻坚政策落实落细，着力推进精准扶贫精准脱贫各项举措落地见效。

会议肯定了平安建设、社会治安综合治理工作取得的成绩。会议指出，要深入贯彻落实党的十九大对社会综合治理工作提出的新要求，切实发挥各级党委领导核心作用，引领和推动社会力量参与社会治理，坚持法治保障，加强社会治理制度建设，打造共建共治共享的社会治理格局；加强预防和化解社会矛盾机制建设，建立社会矛盾排查预警指标体系，借助运用网络媒体等渠道载体平台开展矛盾调解，正确处理人民内部矛盾；加快社会治安防控体系建设，保护人民人身权、财产权、人格权；加强社会心理服务体系建设，培育自尊自信、理性平和、积极向上的社会心态；加强社区治理体系建设，推动社会治理重心向基层下移。

会议强调，规范农村村民住宅建设是实施乡村振兴战略、建设美丽乡村的基础性工作，是改善生活环境、提升生活质量的具体抓手，是实现财富积累、真正惠及民生的现实需要，是坚持问题导向、对农村实施精准施策的具体措施。要坚持规划引领，严格规范执法，完善体制机制，加强服务配套，加大农村基础设施建设投资倾斜力度，严厉打击私搭乱建、未批先建等违法行为。要统筹推进，处理好政府引导、农民主体的关系，处理好与脱贫攻坚、乡村振兴战略等的关系，加强组织领导，强化技术指导，突出乡土特色，有效改善农村人居环境，真正把这项民生实事办到群众心坎上。(洛阳日报记者 李江涛 李东慧)

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