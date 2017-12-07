家中闹鼠患和水网改造有关吗？

【居民反映】

西工区上阳路社区单晶硅厂家属院居民严先生：最近家里鼠患严重，一周之内捉住了3只老鼠。反复检查之后，我怀疑是今年6月小区水网改造后，老鼠沿着阳台窗户上打的接水管的洞钻了进来，不知道水务集团能否帮忙改进一下管道。

【记者采访】

11日上午，《洛阳晚报》记者来到严先生所在的单晶硅厂家属院22号楼，严先生和两名邻居均反映最近在家中发现了老鼠。

在严先生的指引下，记者看到了该栋楼南侧紧贴着阳台墙壁安装的灰色管道，居民们推测，老鼠应该是顺着这些管道爬上去的。

“这个主管道从地下延伸到楼顶，改造的时候在每家的阳台上都打了洞，接了新的管子，我家的阳台玻璃上被打了洞，家中出现老鼠后，我仔细检查，发现那个洞和水管之间有缝隙，老鼠可能是从缝隙钻进来的。”严先生说，他找了木块暂时将缝隙堵住了。

接到居民反映的问题后，当日上午，洛阳北控水务集团有限公司的相关负责人到现场进行了查看，并对居民有疑问的地方一一进行了解答。

●水表井：位于22楼南侧地下，这是水网改造入户的第一道环节。水表井内入户的6根管道与水表井墙壁均用水泥封死，6根管道统一进入埋于地下的一根爬墙管内，管道内几乎没有空隙，老鼠无法在其中穿行。

●爬墙管：也就是严师傅所说的紧贴着墙壁的灰色管道，在靠近居民楼的墙根处露出地面的部分也用水泥封死。爬墙管的材质是PVC，表面光滑，老鼠顺管攀爬的可能性也不大。

●入户管：爬墙管在每层楼都接有三通接口，连接入户管道，管道入户时用专业打孔机打孔，管道与墙壁紧贴无缝。其中存在一些阳台的墙壁不太直，管道与墙壁有缝隙的情况，但缝隙不足0.5厘米，老鼠无法从缝隙钻进居民家。

“居民家中进老鼠与水网改造可能是时间巧合，不排除老鼠从其他途径进入居民家的可能。”该负责人说。（洛阳晚报记者 范瑞）