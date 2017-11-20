洛阳市环保公安联合执法组成立一月 拟处罚金额累计913万元

洛阳网讯 洛阳市环保公安联合执法组成立一个月，目前已行政拘留违法违规企业有关负责人83人，拟处罚金额累计913万元……今日，洛阳市环境攻坚办公布执法组月度“工作总结”，为我市环境违法行为敲响“警钟”。

11月10日，洛阳成立由60人组成的环保公安联合执法专项行动领导小组(即洛阳市环保公安联合执法组)，由副市长李保兴担任领导小组组长。该小组分成8个组开展工作，重点督查涉气工业企业，对不能稳定达标的企业，一律采取停产管控措施，并依法对相关责任人进行处罚。

洛阳市环保公安联合执法组成立至今，一直坚持“出重拳、用重典、使硬招、零容忍、严执法”，严厉打击环境违法行为。目前，执法组成立期满一月，取得了阶段性成果：截至昨日，执法组共检查企业868家，发现141家企业、项目存在违法行为156起。其中，未落实管控措施的企业87起，设施不正常运行8起，其它违法行为61起。现已行政拘留违法违规企业有关负责人83人，拟处罚金额累计913万元，有力地推动了我市环境污染防治攻坚战。(记者 郭瑛 通讯员 马明 马立)