咨询：东环路李城段何时通车？

洛阳网讯 “东环路李城段何时通车？”近日，网友通过洛阳网《百姓呼声》栏目咨询东环路施工进程，“离12月底仅有20天了，月底前能否具备通车条件？”（>>>>我要发帖）

对此，洛阳市城乡一体化示范区管委会办公室给予回复：李城路(东环路二期、东环路跨洛河桥)建设过程中，受征迁腾地影响，总体建设进度滞后。截至目前，李城路开元大道至李城桥南已建成通车，东环路跨洛河桥及南北引线主体工程已完工，现已进入工程收尾，待进行水稳、沥青摊铺机路灯等配套设施建设。原计划12月底东环桥具备通车条件，11月15日开始，洛阳市秋冬防“封土行动”及扬尘管控明确要求工程暂停施工至今。建设单位已与相关部门保持沟通联系，待通知允许施工后，加快工程收尾，争取早日建成通车。

据了解，东环路是我市快速路网的重要组成部分，东环路全线贯通后，将连接老城区、瀍河区、洛龙区，从市区南北方向穿行的过境车辆无须再走定鼎路等城市主干道，将有效缓解市区东部的交通压力。(见习记者 谢娜娜)