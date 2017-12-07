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明起降温！洛阳本周晴冷天气为主 或有一次降雪过程
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2017-12-11 15:10

　　洛阳网讯 上周末，洛阳连续两天发布大风蓝色预警信号，在呼啸的寒风中，你还好吗？据河南省气象局消息，本周影响我省的冷空气仍较频繁，全省大部分地区将有一次雨夹雪或小到中雪天气过程。

　　“天将降雪于你，必先冷你心志，寒你体肤，乱你发型……”记者今日从洛阳市气象部门获悉，预计本周洛阳降水量正常，周极端最低气温-4℃左右，山区-6℃左右。明天起，受持续东北风和后期降雪天气影响，最高气温呈明显下降趋势，明天最高气温直降4℃左右；预计周三到周四，受西南气流和地面冷空气影响，洛阳将有一次降雪天气过程，东北风3到4级。其他时间以晴好天气为主，最高气温均在个位数徘徊。

　　天气多变，大家注意防寒保暖。同时，雨雪天气出行注意提前检查灯光、刹车、方向盘、雨刮器还有喇叭等能否正常使用，起步时缓踩油门，防止车轮出现打滑、侧滑。相关单位和个人关注最新天气预报和预警信息。

      具体预报如下：

　　12月11日(周一)：晴天到多云，偏东风2-3级，-2℃到9℃；

　　12月12日(周二)：多云间阴天，东北风2到3级，-2℃到5℃；

　　12月13日(周三)：多云到阴天转雨夹雪，东北风3级左右，-3℃到3℃；

　　12月14日(周四)：阴天有小到中雪，局部地区有大雪，偏东风2到3级，-4℃到2℃；

　　12月15日(周五)：阴天转晴天，偏北风3级左右，-4℃到5℃；

　　12月16日(周六)：晴天间多云，西北风4级左右，-5℃到7℃；

　　12月17日(周日)：晴天间多云，偏北风2到3级，-4℃到9℃。(见习记者 谢娜娜)
[ 责任编辑：史戎戎]
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