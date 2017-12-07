让梦想照进现实 公益体彩助力爱心传递

4年前的王露苇，无法想象现在的自己：成为一名高中老师，除了日常教学工作，她还关心着给家庭困难学生申请的体彩助学金的进度，牵挂着那群自己带过的希望小学的孩子，盘算着等工作告一段落就再次申请去支教……开朗乐观的她和当年刚考入大学的时候已经发生了很大变化，而这样的改变来自体育彩票的一次资助，也来自那被开启的爱心传递之旅。

“当时就想辍学去打工”

那年，王露苇以全校第一的成绩被河南信阳师范学院录取，可是因为家里经济困难，担心交不起学费的她情绪低落，整个人消沉而迷茫。“当时就想辍学打工赚钱，两年后再回来读书。”细心的辅导员了解到王露苇的情况后，为她申请了“体彩·新长城”助学金。

新长城助学金是国家体育总局体育彩票管理中心与中国扶贫基金会联合发起的公益助学项目，主要向家庭贫困的大一新生提供资助。有了这笔助学金，王露苇终于可以在新学期中把主要精力都投入到学习中，并在大学四年里取得了优异的成绩，先后拿下国家奖学金、校级奖金学和多个单项奖学金，顺利地完成了学业。

对此，王露苇只有满满的感恩：“感谢‘体彩·新长城’助学金，在我最无助的时候给予帮助。”

“我只想把这份爱传递出去”

2017年，王露苇已经是河南省信阳市潢川县谭店乡北京希望小学的一名支教老师。她如此解释自己的选择：“体彩助学金给了我面对困难生活、继续奋斗下去的勇气和希望，也让我有了感恩之心。所以到大四的时候，就想去支教，想做些回报，把我得到的爱心传递出去。”

“在那所小学，我不但是二年级的数学老师，也是一、二、四、五年级的体育老师，所以我对学校体育器材匮乏的情况感同身受。每次体育课，带领学生们做完热身运动后，就只能让他们自由活动了。”王露苇回忆，“我心里很着急，但苦于没有其他的解决途径，校长也是无可奈何。”

2017年5月份，信阳体彩中心邀请王露苇作为河南“体彩·新长城”助学金的首批受助学生代表去北京看开奖，她和体彩再续前缘。在火车上，王露苇和体彩工作人员说起了学校体育器材不足的情况。本是无心之举，工作人员却告诉她，可以申请“公益体彩快乐操场”项目，这是体彩又一个公益项目，专门向贫困地区的学校捐赠体育用品及物资。

回到信阳，王露苇立即着手准备材料进行申请。2017年9月13日上午，“公益体彩快乐操场”走进谭店乡北京希望小学，孩子们迎来了期待已久的乒乓球台、篮球架、双杠、足球……兴奋的王露苇还作为代表在仪式上发言。此时，她对公益体彩有了更深刻的了解。

“体彩公益资助不只是经济上的帮助，还会在受助者心中种下爱的种子，让他们由受助者变为施助者，将爱与希望延续下去。”

“做一个内心高贵而强大的人”

如今，王露苇已经结束支教，回到周口市，成了一名高中地理老师。

她经常向身边的人宣传公益体彩，让更多人认知和了解中国体育彩票。

“我会用一颗感恩之心来对待今后的人生，完善自己、帮助他人，尽自己的绵薄之力，让自己所学发挥应有的价值，做一个对社会有用的人。”这是王露苇曾默默对自己许下的诺言，她想把自己收获的爱心，传递给更多的人，让体彩公益的爱心，变成社会大爱。

公益爱心为何如此美好？只因为它们能滋润出高贵而强大的心灵，让公益体彩带来的快乐和美好，一遍又一遍地传递下去。(莫仁新)