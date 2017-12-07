洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

让梦想照进现实 公益体彩助力爱心传递
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源： 洛阳网 2017-12-11 15:07

　　4年前的王露苇，无法想象现在的自己：成为一名高中老师，除了日常教学工作，她还关心着给家庭困难学生申请的体彩助学金的进度，牵挂着那群自己带过的希望小学的孩子，盘算着等工作告一段落就再次申请去支教……开朗乐观的她和当年刚考入大学的时候已经发生了很大变化，而这样的改变来自体育彩票的一次资助，也来自那被开启的爱心传递之旅。

　　“当时就想辍学去打工”

　　那年，王露苇以全校第一的成绩被河南信阳师范学院录取，可是因为家里经济困难，担心交不起学费的她情绪低落，整个人消沉而迷茫。“当时就想辍学打工赚钱，两年后再回来读书。”细心的辅导员了解到王露苇的情况后，为她申请了“体彩·新长城”助学金。

　　新长城助学金是国家体育总局体育彩票管理中心与中国扶贫基金会联合发起的公益助学项目，主要向家庭贫困的大一新生提供资助。有了这笔助学金，王露苇终于可以在新学期中把主要精力都投入到学习中，并在大学四年里取得了优异的成绩，先后拿下国家奖学金、校级奖金学和多个单项奖学金，顺利地完成了学业。

　　对此，王露苇只有满满的感恩：“感谢‘体彩·新长城’助学金，在我最无助的时候给予帮助。”

　　“我只想把这份爱传递出去”

　　2017年，王露苇已经是河南省信阳市潢川县谭店乡北京希望小学的一名支教老师。她如此解释自己的选择：“体彩助学金给了我面对困难生活、继续奋斗下去的勇气和希望，也让我有了感恩之心。所以到大四的时候，就想去支教，想做些回报，把我得到的爱心传递出去。”

　　“在那所小学，我不但是二年级的数学老师，也是一、二、四、五年级的体育老师，所以我对学校体育器材匮乏的情况感同身受。每次体育课，带领学生们做完热身运动后，就只能让他们自由活动了。”王露苇回忆，“我心里很着急，但苦于没有其他的解决途径，校长也是无可奈何。”

　　2017年5月份，信阳体彩中心邀请王露苇作为河南“体彩·新长城”助学金的首批受助学生代表去北京看开奖，她和体彩再续前缘。在火车上，王露苇和体彩工作人员说起了学校体育器材不足的情况。本是无心之举，工作人员却告诉她，可以申请“公益体彩快乐操场”项目，这是体彩又一个公益项目，专门向贫困地区的学校捐赠体育用品及物资。

　　回到信阳，王露苇立即着手准备材料进行申请。2017年9月13日上午，“公益体彩快乐操场”走进谭店乡北京希望小学，孩子们迎来了期待已久的乒乓球台、篮球架、双杠、足球……兴奋的王露苇还作为代表在仪式上发言。此时，她对公益体彩有了更深刻的了解。

　　“体彩公益资助不只是经济上的帮助，还会在受助者心中种下爱的种子，让他们由受助者变为施助者，将爱与希望延续下去。”

　　“做一个内心高贵而强大的人”

　　如今，王露苇已经结束支教，回到周口市，成了一名高中地理老师。

　　她经常向身边的人宣传公益体彩，让更多人认知和了解中国体育彩票。

　　“我会用一颗感恩之心来对待今后的人生，完善自己、帮助他人，尽自己的绵薄之力，让自己所学发挥应有的价值，做一个对社会有用的人。”这是王露苇曾默默对自己许下的诺言，她想把自己收获的爱心，传递给更多的人，让体彩公益的爱心，变成社会大爱。

　　公益爱心为何如此美好？只因为它们能滋润出高贵而强大的心灵，让公益体彩带来的快乐和美好，一遍又一遍地传递下去。(莫仁新)
[ 责任编辑：史戎戎]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]洛阳市医保政策更完善 看病个人少花钱
  • ·[健康]六龄牙是什么、六龄齿会换吗、什么时候长？
  • ·[健康]7个饮食习惯易致癌，这里有10条防癌建议！
    		•
    老伴儿喊她疯婆子 在病房里也要跳舞
    老伴儿喊她疯婆子 在病房里也要跳舞
    老伴儿喊她疯婆子 在病房里也要跳舞
        王志凌今年65岁，成天可忙了，忙着跳舞、写诗、练毛笔字、吹笛子、拉二胡……她爱好广泛，动静结合，把自己...
  • ·我还能找回男人的尊严吗
  • ·丢掉老年机 他跟儿子学微信做美篇
  • ·胡萝卜：做蒸菜的好食材 人送外号“小人参”
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛阳市首座环形过街天桥主体桥梁架设完成
  • 探访洛阳人体模特群体：大学课堂上的...
  • 洛阳市环境空气优良天数已达199天 提...
  • 28日起，洛阳龙门站将有多趟高铁直达成都
  • 洛阳一拖早期建筑入选“第二批中国20...
  • 男子用互联网思维卖水饺 最多一天卖1吨
  • 呵护蓝天白云的“洛阳行动”
  • 洛阳炼化宏达公司与洛阳中科信息产业...
  • 洛阳市医保政策更完善 看病个人少花钱
  • 外地女子手机遗落ATM机 热心市民捡到...
    		•
    百姓呼声
    市交通局：焦枝铁路桥计划2018年年底前通车
    规划局：王城大道快速化方案已经市政府批准
    精彩图片
    看着像割草其实在挖宝 ...
    拍不够的洛阳蓝天
    洛阳限行处罚首日：大...
    色彩斑斓小浪底
    精彩热帖

    疑是珍珠洒洛河

    穹顶下的日光流年

    洛阳老年大学模特队

    神垕古镇随拍
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605