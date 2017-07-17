洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

28日起，您可从洛阳乘坐高铁到成都
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2017-12-11 12:28

　　洛阳网讯 元旦三天假，您想去成都的街头走一走吗？今日，记者从洛阳火车站获悉一个好消息，本月28日全国铁路将实施新的列车运行图，届时，您可从洛阳龙门站乘坐高铁至成都。

　　记者登录中国铁路客户服务中心12306网站进行查询。目前，12306网站能查询到至明年1月9日的列车运行情况。据显示，本月28日起，洛阳龙门站开始有到成都东的高铁列车：28日当天，共有3趟高铁列车开往成都东，车次为G2201、G2203、G2205；29日至明年1月9日，每天共有5趟，车次为G2201、G2203、G2205、G307、G1701。但需注意，由于全国铁路新的列车运行图暂未实施，目前上述车次车票还未发售。若有最新情况，洛阳网记者将及时跟进报道。

　　此外，12306网站昨日发布公告，全国铁路新运行图编制工作已全部完成，本月12日起(明日)，全国主要干线旅客列车车票互联网、电话订票预售期恢复30天，详情请见各铁路局和车站公告。

　　此前，受到全国铁路列车运行图调整影响，11月27日起，全国火车票只发售12月25日(含)以前的车票。(记者 郭瑛 通讯员 刘鹏)
[ 责任编辑：马佳佳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]洛阳市医保政策更完善 看病个人少花钱
  • ·[健康]六龄牙是什么、六龄齿会换吗、什么时候长？
  • ·[健康]7个饮食习惯易致癌，这里有10条防癌建议！
    		•
    老伴儿喊她疯婆子 在病房里也要跳舞
    老伴儿喊她疯婆子 在病房里也要跳舞
    老伴儿喊她疯婆子 在病房里也要跳舞
        王志凌今年65岁，成天可忙了，忙着跳舞、写诗、练毛笔字、吹笛子、拉二胡……她爱好广泛，动静结合，把自己...
  • ·我还能找回男人的尊严吗
  • ·丢掉老年机 他跟儿子学微信做美篇
  • ·胡萝卜：做蒸菜的好食材 人送外号“小人参”
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛阳市首座环形过街天桥主体桥梁架设完成
  • 探访洛阳人体模特群体：大学课堂上的...
  • 洛阳市环境空气优良天数已达199天 提...
  • 28日起，洛阳龙门站将有多趟高铁直达成都
  • 洛阳一拖早期建筑入选“第二批中国20...
  • 男子用互联网思维卖水饺 最多一天卖1吨
  • 呵护蓝天白云的“洛阳行动”
  • 洛阳炼化宏达公司与洛阳中科信息产业...
  • 洛阳市医保政策更完善 看病个人少花钱
  • 外地女子手机遗落ATM机 热心市民捡到...
    		•
    百姓呼声
    市交通局：焦枝铁路桥计划2018年年底前通车
    规划局：王城大道快速化方案已经市政府批准
    精彩图片
    看着像割草其实在挖宝 ...
    拍不够的洛阳蓝天
    洛阳限行处罚首日：大...
    色彩斑斓小浪底
    精彩热帖

    疑是珍珠洒洛河

    穹顶下的日光流年

    洛阳老年大学模特队

    神垕古镇随拍
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605