28日起，您可从洛阳乘坐高铁到成都

洛阳网讯 元旦三天假，您想去成都的街头走一走吗？今日，记者从洛阳火车站获悉一个好消息，本月28日全国铁路将实施新的列车运行图，届时，您可从洛阳龙门站乘坐高铁至成都。

记者登录中国铁路客户服务中心12306网站进行查询。目前，12306网站能查询到至明年1月9日的列车运行情况。据显示，本月28日起，洛阳龙门站开始有到成都东的高铁列车：28日当天，共有3趟高铁列车开往成都东，车次为G2201、G2203、G2205；29日至明年1月9日，每天共有5趟，车次为G2201、G2203、G2205、G307、G1701。但需注意，由于全国铁路新的列车运行图暂未实施，目前上述车次车票还未发售。若有最新情况，洛阳网记者将及时跟进报道。

此外，12306网站昨日发布公告，全国铁路新运行图编制工作已全部完成，本月12日起(明日)，全国主要干线旅客列车车票互联网、电话订票预售期恢复30天，详情请见各铁路局和车站公告。

此前，受到全国铁路列车运行图调整影响，11月27日起，全国火车票只发售12月25日(含)以前的车票。(记者 郭瑛 通讯员 刘鹏)