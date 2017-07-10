上寨古寨 往事悠悠（追寻洛阳古寨）

村中的老皂角树

过去寨门的样子(本图由李宏业提供)

今天的上寨古寨，其实已看不出多少古寨的轮廓，只是关于古寨的种种过往，还在当地人的记忆中留存着。

上寨古寨位于西工区红山乡上寨村，以前叫西陡沟寨，因建在西陡沟中而得名。

西陡沟在涧河以北，过去有数公里长。沟中有一坪，四周是悬崖峭壁，地势险要。清同治年间，当地人为避战乱，在坪上挖窑洞居住，并建起寨墙，在南边修了寨门，称为西陡沟寨。因一遇兵荒马乱，人们就要“上寨”躲避，后来西陡沟寨的名字渐渐变成了上寨。

上寨村是蒙古族木华黎后裔在洛阳的聚居地之一。木华黎是元代开国功臣，其后人易姓为李，有一支在明初迁到了洛阳。如今，在上寨村南的北魏孝庄帝静陵东边，还建有木华黎祭祀地，上寨村的李宏业是洛阳蒙古族祭祀协会会长。

据李宏业说，20世纪90年代，西陡沟被填平，古寨的寨门及寨里的窑洞等都没有了。不过，随着他们与外地木华黎后裔的联系增多，这些年来，南阳等地的族人来洛阳寻根时，还会在古寨留影，追忆往昔时光。

古寨虽看不到了，但村里有棵老皂角树，它也是古寨历史的一部分。这棵老皂角树就长在李永平家的门前，树干中空，十分苍劲，是李永平的祖上栽的，至少有150年了。如果是这样，这棵老皂角树也算见惯繁华。

据李永平介绍，其曾祖父李献廷是清末儒商，与洛阳名流多有交往。其祖父李正甫是“中州儒宗”许鼎臣的得意弟子，后随师入陕，多有著述，可惜22岁便英年早逝。当时其父李天顺只有8个月大，长大后的李天顺学识渊博，古文功底深厚，曾在上寨村出资自办学堂，培养了不少学生……

往事悠悠，如今上寨村已改为上寨社区，但上寨古寨的历史并未被人遗忘。（洛阳晚报首席记者 张广英 文/图）