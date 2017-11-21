唐宋东都西京留守录：叛军还没杀到 他就弃城而逃

公元758年，唐肃宗免去赵国公崔圆的职务，任命他为太子少师，让其留守东都洛阳。

崔圆，“少孤贫，志尚闳(hóng)博，好读兵书，有经济宇宙之心”。唐开元年间，他被授予执戟一职，后任会昌县丞、司勋员外郎。杨国忠当剑南节度使时，向皇上推荐崔圆做自己的副手。于是，崔圆又被任命为尚书郎，“兼蜀郡大都督府左司马，知节度留后”。

崔圆的故事，就从他到蜀郡当官说起。

知道唐玄宗要入蜀避乱，提前修城建馆

公元755年，安禄山在范阳起兵，发动叛乱。第二年，叛军攻破潼关，长安危在旦夕，仓皇中，唐玄宗接受杨国忠的建议，决定西走入蜀避乱。

崔圆是个精明之人，早就从杨国忠那里探听到唐玄宗将到蜀地避乱，于是提前准备，“增修城池，建置馆宇，储备什器”。唐玄宗入蜀后，一见“殿宇牙帐咸如宿设”，大为感叹，立即升崔圆为中书侍郎、同平章事，兼蜀郡长史。

唐玄宗到达成都后不久，蜀郡大都督、剑南节度大使、颍王李璬(jiǎo)也到了成都。崔圆是蜀郡长史，是李璬的下属，按规矩在迎接李璬时得行叩拜之礼。崔圆行了礼，但心里希望李璬能给自己面子，不让自己下拜，但李璬没有制止，于是崔圆心生怨恨。

李璬上任两个月，官吏和百姓都觉得他很不错，但崔圆奏请唐玄宗将他罢免。

公元756年，太子李亨在灵武即位，是为唐肃宗。第二年正月，唐玄宗派崔圆等人到唐肃宗所在地辅佐他。

听说叛军逼近，吓得弃洛阳城而逃

公元757年，安禄山被宦官李猪儿砍杀，其子安庆绪即大燕帝位，继续带兵作乱。

公元759年，郭子仪等节度使率兵包围了安庆绪盘踞的邺城，安庆绪死守，唐兵久攻不下，士气全失。一直在魏州观望的叛军另一首领史思明趁机带兵进军邺城，直抵城下，与唐军约好决战日期。

到了约定日期，两军摆开阵势，开始决战。史思明身先士卒，带兵猛攻，战斗惨烈，形势危急，郭子仪急令朔方军切断河阳桥，以确保洛阳的安全。

消息传到洛阳，城中官吏百姓惊慌恐惧，纷纷逃向山中，东都留守崔圆和河南尹苏震等官吏也仓皇向南逃窜到襄州、邓州，各路节度使则率领自己的兵马逃回本镇。

郭子仪带兵坚守河阳城，叛军因为晚到一步，无法入城，于是带兵退去。

局势稳定后，崔圆上表谢罪，唐肃宗没有责备他，只是削了他的官职。

这之后，崔圆又做过怀州刺史、汾州刺史、扬州大都督府长史、淮南节度观察使等，在这些地方，《旧唐书》里称他“皆以理性称”，也就是政绩为人所称道。公元766年，崔圆奉调回京，两年后病逝，终年64岁。

“您还记得当年我对您说过的梦吗”

《太平广记》里记载了一则与崔圆有关的故事，在这里讲出来，以加深对这个东都留守的认识。

崔圆早年怀才不遇时，曾去拜访当时的刑部尚书李彦允。他跟李彦允是亲戚，希望借此谋得一个职位，但李彦允对他极为蔑视，对他的请求不予理睬。

一天晚上，李彦允做了一个梦，梦见自己戴着刑具，被一群士卒押至官府，堂上坐着一个穿紫袍的官员，仔细一看竟是崔圆，于是大叫饶命，崔圆便下令将他先行关押，随后再说。

李彦允醒后，对崔圆的态度变得十分和善，不但给他换了好的住处，还常常请他吃饭。几个月后，崔圆请求离去，李彦允便将他推荐给宰相杨国忠，并把自己那天晚上做的梦告诉了崔圆，希望将来有事时，崔圆可以帮助自己。

公元757年，唐军在回纥兵的帮助下收复长安。长安被收复后，朝廷命崔圆审问降贼的官员，李彦允也在其中，这就出现了他此前梦中的一幕。

面对高高在上的崔圆，李彦允道：“您还记得当年我对您说过的梦吗？”崔圆一听，便依李彦允梦中所见将他先行关押，而后上奏唐肃宗，请求用自己的官职为李彦允赎罪。唐肃宗很给崔圆面子，免了李彦允死罪，将他流放到岭外。（洛阳晚报记者 陈旭照）