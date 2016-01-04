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洛龙区翠云路街道办事处：集中学习《习近平谈治国理政》第二卷
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-12-11 08:42

　　近日，洛龙区翠云路街道办事处召开党工委理论学习中心组学习会议，集中学习《习近平谈治国理政》第二卷。大家集中学习后，该办事处党工委书记王保卫说：“我给大家出一道考题。请大家把书合上，回答问题。”

　　“考试？”“没接到通知啊。”

　　王保卫说：“我的考题是，书中哪些内容让你印象深刻？请结合平时工作谈谈对这些内容的理解。给大家10分钟时间准备。”

　　大家开始思考起来。

　　10分钟过后，该办事处党工委副书记李锐最先站起来说：“研读这本著作，使我对习近平新时代中国特色社会主义思想有了更为深刻的认识，特别是对党员干部要求的内容让我印象最为深刻。”李锐说，书中教育引导广大党员干部要始终做到忠诚、干净、担当，“心中有党、心中有民、心中有责、心中有戒”，大家都应该努力做到。

　　该办事处纪工委书记雷迅说，书中关于把全面从严治党进行到底的内容让自己感触最深。纪工委将围绕全面从严治党，突出“快、准、实、效”，以铁的纪律助推各项工作取得新成效。

　　接下来，其他同志陆续进行了口头作答……

　　“今天来这么一次口头考试，就是要提醒大家，把《习近平谈治国理政》第二卷学深学透，切实按照习近平总书记提出的一系列新思想、新观点、新要求引领办事处的工作，既学世界观，又学方法论，推动工作上台阶，为群众办更多实事、好事。”王保卫说。（洛阳日报记者 高峰 通讯员 张俊望 白鸽）
[ 责任编辑：马佳佳]
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