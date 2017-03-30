“红娘帮帮团”相亲活动23日将在洛阳城市会客厅举行

如果单身的你没有参加过相亲会，那么这场相亲会你一定要来；如果你参加过相亲会依然单身，那么这场相亲会就更不要错过。为什么？因为这不仅仅是晚报义务红娘帮帮团策划的第100期主题相亲会，更是晚报义务红娘帮帮团在2017年岁末集中所有资源为单身的你精心打造的相识、相知的机会，换句话说，为了这次相亲会，晚报红娘使出了“洪荒之力”！

“以我之手，成你姻缘”。4年前，以帮助洛城青年解决终身大事为己任的晚报义务红娘帮帮团诞生了。4年来，为给陌生的男女牵线搭桥，帮他们成就良缘，晚报红娘不辞辛苦，通过相亲会、姻缘册、姻缘墙、会员服务等方式，累计服务洛城单身青年近20余万人次，走进婚姻殿堂的新人更有千余对。2015年，晚报义务红娘帮帮团还获得了“洛阳市十大爱心集体”的称号。

这场相亲会究竟有何不同？在这里要“剧透”一下：你们不是想知道相亲会的成功率有多高吗？那就让通过相亲会走进幸福家庭的过来人告诉你吧！在第100场活动中，晚报红娘将邀请成功牵手的10对幸福伴侣亮相舞台，分享他们相亲成功的经验，单身的你一定要来现场学一学。进入主题相亲环节，晚报红娘帮帮团的压轴互动游戏会帮助你忘记矜持，抛开羞涩，尽情展示自己的魅力。

缘聚一百期，找到“百里挑一”的TA，然后牵手走过跨年夜，想想都有点小激动呢！再“剧透”一下：只要你来，晚报红娘就送礼！送啥礼？先保密！

约会时间：12月23日

约会地点：位于开元大道和学府街交叉口的洛阳会展中心负一楼城市会客厅多功能厅

约会对象：23岁至50岁的单身人士，不收费用，但提前报名者可优先获得礼品

约会热线：65156112 65156002

本次相亲会和未来的2018年相亲会，我们诚邀有意向的企业合作共办，如果你是婚恋产业链的企业，如果你对相亲活动感兴趣，欢迎致电咨询：65156002、13721672650、13598192942，让我们共同为单身人士寻找幸福。（洛阳晚报记者 裴冉冉）