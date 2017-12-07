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男子用互联网思维卖水饺 最多一天卖1吨
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-12-11 08:42

　　陈超平正在查看外卖数据

　　核心提示

　　进入洛阳市场3个多月，日销量最高达1吨，创下如此骄人的外卖水饺销量成绩，对于刚刚创业3年的陈超平来说并不容易。

　　为了创业，他曾放弃了高薪工作，还推迟了婚期，卖了婚房。3年来，他从一个外卖行业的“门外汉”，变成对全国各个“派系”水饺如数家珍的“水饺专家”。

　　一次网络点餐经历，让他萌生了创业梦想

　　陈超平和外卖水饺结缘，源于4年前的一次点餐经历。当时，他在北京一家航空公司工作，那时外卖行业还未兴起，外卖送餐还停留在“顾客打电话，商家跑腿送”的阶段。偶然，陈超平在淘宝网上点开了一个外卖页面，付款下单之后，没想到商家真的把饭送来了。

　　“那种体验就像是第一次在淘宝上购物收到包裹的感觉，惊喜、意外，感觉也许这就是未来的发展方向。”陈超平说，此后，他就开始寻找机会进入外卖行业。

　　很快，陈超平跳槽去了阿里巴巴集团，成为外卖业务部门一员。在阿里巴巴集团不到一年时间，陈超平接触了数千个外卖商家，对外卖行业有了清醒的认识。

　　“深入了解外卖行业后，我对创业梦想有了更清晰的规划，其实想法很简单，就是想做让家人和朋友吃着都放心的外卖。”他说。

　　2014年，陈超平从阿里巴巴集团辞职。28岁的他推迟了婚期，还卖掉了和女友准备结婚用的房子，凑了100多万元，回到老家山东省临沂市，开始正式创业。

　　参观多个省份水饺生产企业，尝遍上百种水饺

　　2014年6月，陈超平的第一个外卖便当产品诞生，这款靠颜值取胜的便当推出之后受到年轻人的欢迎，迅速占领了临沂市外卖市场。

　　陈超平并没有满足于此，凭借在当地市场积累的经验，他开始转战济南为传统餐饮企业做外卖运营，发展最好时服务的餐饮企业超过70多家。

　　当时，一家3天只卖了两单外卖的老字号水饺店引起了陈超平注意：“这样的销售数字太惨了，我仔细看了一下发现，他们家的水饺比别家贵了将近一倍。”

　　带着满心的疑惑，陈超平找到了这家店的老板，老板从市场上找来多个品牌的水饺，从面皮到馅料，教他识别饺子是用了真材实料还是加了添加剂。

　　陈超平开始重新认识水饺，原来小小的饺子里蕴藏着大学问。“这些选材优质的水饺味道鲜美，又方便配送，可为什么外卖水饺销量上不去呢？说到底还是大家对外卖水饺品质不放心，而遇到真正有品质的水饺又嫌太贵。”他说。

　　受此启发，陈超平把精力投入对外卖水饺产品的探索中，想要控制成本，必须找到成规模的优质水饺供应商。

　　短短几个月，陈超平和洛阳的合伙人王磊、李波波到过福建、辽宁、山东、河北、河南等多个省份，拜访了大大小小近百家水饺生产企业，品尝的水饺不下百种。

　　“一些对品质追求极致的企业，让我们心生敬畏，比如我们签约的一家供应商，为使馅料口感细腻又有层次丰富的味道，不惜成本将葱姜蒜等多种配料重新提炼熬油；为了达到鲜嫩爽滑的口感，每个水饺中包入整个虾仁；选猪肉，要冷鲜肉而非冷冻肉；为了炒出口感鲜嫩的鸡蛋，专门定制巨大的炒锅……”陈超平说，正是找到了多家精益求精的水饺加工企业作为供应商，他才有底气做高品质的外卖水饺。

　　用互联网思维卖水饺，最多时一天卖出1吨

　　选到了优质的“定制水饺”，还只是做放心外卖水饺的第一步。

　　“网络上常常有人说‘外卖毁掉了这一代人’，大家对外卖的包装材质普遍存疑，所以我们在选择包装材质时慎之又慎。”陈超平说。

　　目前，国内市场的外卖餐盒质量参差不齐，为了找到安全的外卖餐盒，陈超平几乎走遍了北京、河北、山东等地的餐盒加工厂，最终选择了远高于市场平均价格的可降解环保餐盒。

　　前不久，美团外卖推出“青山计划”，旨在推动外卖行业环保问题的解决，陈超平的外卖水饺是全国被邀请参与的5家企业之一。

　　仅靠过硬的品质，还远不能俘获消费者的心。喜欢互联网的陈超平，在销售水饺过程中坚持把大数据作为自己制定销售策略的依据。他关注每天不同口味水饺的销售数字，每隔一段时间，就会把销量最低的口味水饺替换掉，保持水饺口味不断推陈出新。

　　今年8月，在合伙人李波波和王磊的提议下，陈超平把在济南、郑州大获成功的外卖水饺带到洛阳。如今，他的外卖水饺店已经遍及我市各区，日销量最高达到1吨。

　　“我们送到顾客手中的是一份儿朴素的水饺，但从选材到包装，每一个细节都是经过千百次选择的结果，希望顾客吃到这些水饺，都能感到温暖、放心。”陈超平说。（洛阳晚报记者 范瑞 文/图）
[ 责任编辑：史戎戎]
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