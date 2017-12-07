电影《金珠玛米》明日首映 摄影指导刘勇宏是咱洛阳人

明日，电影《金珠玛米》全国首映。明晚，在位于涧西区南昌路的卢米埃影城，《洛阳晚报》和该片制片方、洛阳电影资料馆联合举办《金珠玛米》洛阳首映礼暨主创人员见面交流会。此次我们将征集10名读者，与该片导演杨蕊及摄影指导刘勇宏面对面交流。大家可能不知道，刘勇宏就是从咱洛阳走出去的电影人。

《金珠玛米》是西藏自治区昌都市打造的第一部电影，以1950年昌都战役为历史背景，讲述了60多年前发生在藏东高原上一段爱恨交织的传奇往事，展现了在历史变革之际，西藏各阶层之间的人性碰撞及藏汉两个民族相互融合的过程。另外，影片通过大量的航拍镜头，向观众展现了藏东高原的自然风貌。

该片导演为女导演杨蕊，摄影指导是从洛阳走出去的电影人刘勇宏。

2002年，还在中央戏剧学院读博士的刘勇宏在电影《盲井》中担任摄影。2003年，该片在第53届柏林国际电影节上捧得艺术贡献银熊奖，而他也在阿根廷第五届布宜诺斯艾利斯国际独立电影节上获得最佳摄影奖。

明日，在影片放映结束后，杨蕊和刘勇宏将和洛阳的影迷们面对面交流，畅谈关于这部电影的点点滴滴。

如果您想观影并想和影片主创人员见面交流，请拨打晚报热线66778866，我们将对打进电话的前10名读者赠送电影票，并邀请他们参与交流活动。（洛阳晚报记者 李砺瑾）