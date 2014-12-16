洛阳：体系完善、政策兜底 增进民生福祉

党的十九大报告指出，加强社会保障体系建设，完善社会救助、社会福利、慈善事业、优抚安置等制度。7日，市委联合督查组到市民政局详细了解2017年度重点民生实事落实情况，并到低保户、残疾群众家中及市儿童福利院、仁乐医养公寓等实地察看。

“低保金年年涨，现在俺家三口人每月总共能领1250元，吃用不愁了！”拿着存折，62岁的李六军感激地说。李六军的妻子、儿子分别为四级、二级智力残疾，均无法独立生活。此前，李六军四处打工挣钱。可祸不单行，2006年李六军在工地干活时意外摔伤了腰，再也干不了体力活，一家三口都要靠低保金生活。

提高城乡居民最低生活保障标准补助水平及特困人员供养标准、孤儿基本生活费标准，落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴(简称“残疾人两项补贴”)，均是我市今年确定的重点民生实事。一系列“兜底”政策的及时落实，让困难群众心里有了底。

在洛阳师范学院家属院的残疾人薛凯家中，市委联合督查组了解到，洛龙区今年主动提高残疾人两项补贴标准，每人每项每月补贴100元。

当前，养老成为社会普遍关注的民生大事。增加养老床位，不仅是今年我市重点民生实事之一，也被列入全市60个重大专项来督办。

在洛阳仁乐医养公寓，市委联合督查组详细询问了养老床位、卫生消防等养老设施和管理情况。该公寓负责人介绍，该公寓是一个医养结合的养老机构，楼下是医院，楼上是公寓。目前投用的一期共100个养老床位，每个房间都配有空调、电视、热水器，还安装了适合老年人的升降床、急救呼叫装置等设施。

“老了老了，最怕害病，现在我们老两口儿都住在这儿，每天有医生护士查房、量血压，还有护工24小时陪护，住着真放心！”今年90岁的郭华斋老人说。前不久，他的老伴在家不慎摔伤，出院后基本无法行走，儿女们又忙于工作，老两口儿的生活顿时陷入窘境。20天前，两人住进了洛阳仁乐医养公寓，老伴有专人照顾，自己也能到活动室、康复训练室锻炼身体，郭华斋老人连称“来对了”。

今年，我市重点围绕增加养护型、医护型、临终关怀型床位和设施，把3000个养老床位目标任务分解到各县(市)区，统筹兼顾城市与农村，目前已超额完成任务。

市民政局局长张书卿表示，保障和改善民生没有终点，下一步，市民政部门将深入贯彻党的十九大精神，重点抓好养老服务业发展、退役士兵培训、提高城乡居民最低生活保障标准等民生实事，为我市实现“四高一强一率先”奋斗目标作出应有的贡献。（洛阳日报记者 朱艳艳）

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市民政局重点民生实事落实情况

2017年，市民政局具体承办重点民生实事共4项，截至目前，均已按时间节点完成。

1.退役士兵培训。已完成退役士兵培训2240名(计划2100名)，举办2场退役士兵专场招聘会，1000余名退役士兵达成就业意向。

2.大力发展养老服务业，新增养老床位3000个。积极推动全市养老服务建设，已新建(或改扩建)养老服务机构67家，新增养老床位3142个。

3.按照省政府统一部署，适时提高城乡居民最低生活保障标准；提高社会散居孤儿、机构供养孤儿养育标准。自今年1月1日起，我市执行《关于提高城乡居民最低生活保障标准补助水平及特困人员供养标准的通知》(洛政〔2017〕25号)和《关于提高我市孤儿基本生活费标准的通知》(洛民通〔2017〕33号)。根据新标准，城市低保：城市区由每人每月460元提高到480元，县(市)由每人每月430元提高到450元。农村低保：城市区由每人每年3450元提高到3660元，县(市)由每人每年3050元提高到3260元。社会散居孤儿、机构供养孤儿养育标准由每人每月不低于600元、1000元提高至不低于700元、1100元。

4.全面落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度，两项补贴月人均补贴标准均不低于60元。截至12月8日，全市困难残疾人生活补贴已发放46815人，共发放补贴2873.91万元；全市重度残疾人护理补贴已发放57832人，发放补贴3612.158万元。(曲宇冰 王晓利)