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洛阳炼化宏达公司与洛阳中科信息产业研究院签订合作协议 以信息化提质增效
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-12-11 08:26

　　项目档案

　　■项目名称：洛阳炼化宏力化工碳四精深加工项目

　　■投资总额：4.46亿元

　　■项目简介：该项目位于吉利区市石化产业集聚区，拥有年产12万吨液态烃分离装置、年产12万吨萃取装置、年产10万吨碳四裂解装置、年产2万吨异丁烯联合装置、年产5万吨乙酸仲丁酯装置等，产品包括乙酸仲丁酯、甲基叔丁基醚、异丁烯、稳定轻烃、醚后碳四、氮气等。

　　日前，走进洛阳炼化宏力化工有限公司碳四精深加工项目现场，满目密布的粗大管道和银色容器，园区内一派忙碌的景象，一台台化工“铁疙瘩”的背后，一场生产流程的变革正悄然发生——

　　该企业母公司洛阳炼化宏达实业有限责任公司刚刚与洛阳中科信息产业研究院签订了合作框架协议，提出围绕工厂数字化、工业智能应用、新建工厂的数字化交付及智能工厂建设方面展开合作，使得企业在信息化方面达到国内先进水平。

　　去年，该企业首次将先进控制系统(简称APC系统)应用于2套生产装置。该系统自带人工智能功能，能根据物料的流量、总量等数据，计算出未来的温度、压力等走向，并进行提前干预，稳定温度、压力等工艺参数，还能根据干预结果自主总结学习并完善调节方案。

　　“有了APC系统，一个人能干三个人的活儿。”化工一部四班副班长李臻说，以往，在进料之前，得不停地用计算器计算进料量，并且不断手动调整进料速度；如今，有了APC系统这个“高级工程师”，进料量和速度全部由电脑控制完成，工人只需要“监工”即可。

　　截至目前，该企业今年已实现销售收入9亿元，在产量不变的情况下，两条APC系统累计降低成本200余万元。

　　洛阳炼化宏力公司副总经理汪林涛介绍，下一步，企业还计划在剩余3套装置上全部应用APC系统，同时借助中科院信息技术优势，开发制造企业生产过程执行系统(简称MES系统)。

　　“如果说APC系统是‘高级工程师’，那么MES系统就相当于‘高级助理’。”汪林涛说，它可以将所有生产数据进行收集、归纳、分析和总结，直接告诉决策者能耗、生产效率、库存状况等，降低人工统计分析的人力成本，进一步助力企业降本、提质和增效。（洛阳日报首席记者 张锐鑫 通讯员 周慧婷 刘松涛）
[ 责任编辑：席倩倩]
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