探访洛阳人体模特群体：大学课堂上的“活雕塑”

学生们正照着人体模特进行美术创作

核心提示

8日上午，在洛阳师范学院的一间美术教室里，51岁的姬子民站在讲台上，他穿着宽大的裤子，上身赤裸，眼睛盯着前方，就像一件雕塑。随着学生们的画笔在纸上游走，他的轮廓逐渐清晰。

姬子民是一名人体模特。在外人眼中，这个群体游走在生活和艺术之间，略带神秘色彩。在洛阳，做人体模特的都是哪些人？他们的身上有什么故事？当生存、家庭和艺术相互碰撞产生困惑时，他们如何面对？

现场 大学课堂上的“活雕塑”，半天脱衣穿衣好几次

8日上午，在洛阳师范学院安乐校区的美术教室里，姬子民和另外3名人体模特或坐或站，根据学生们的需要摆定姿势后，便一动不动。他们当中，除姬子民穿着裤子外，其余3名男子都只穿了裤衩。教室里没有暖气，为了防止模特们着凉，学生们特意搬来4个“小太阳”给他们取暖。讲台下，20多名学生架起画板，照着他们的模样专心作画。教室里安静得出奇，学生们用铅笔划过素描纸发出的沙沙声都听得清楚。

“师傅们休息一会儿，10分钟后咱再继续。”听到学生们的话，站了40多分钟的姬子民缓缓伸了个懒腰，活动了一下僵硬的身体。他一层层地套上衣服，和另外3名模特来到教室外的走廊上闲聊。10分钟后，他们回到教室，脱掉衣服，重新摆出之前的姿势，变成了“活雕塑”。

“站40分钟休息10分钟，一上午工作4个小时，得脱衣穿衣好几次。”趁休息的时间，姬子民说，虽然两节课之间只有10分钟的休息时间，但他宁愿麻烦些，也要穿上衣服到教室外转转，“工作时光着身子没啥，歇的时候就觉得别扭了”。

管理员 合适的人体模特难找，常被人用有色眼镜看

上课的时间和地点，姬子民要听智汝珍的。智汝珍是洛阳师范学院美术学院的职工，不仅要负责全院40多名美术模特的课程安排，还要寻找合适的人体模特。

“合适的人体模特太难找了！”智汝珍说，美术模特有人物模特和人体模特之分，前者正常着装，薪酬低，后者需要半裸或全裸，但薪酬是前者的4倍。智汝珍从2009年起负责美术学院的美术模特管理工作，当时急需扩大美术模特队伍，寻找合适的人体模特成了她最棘手的事，她不仅发动亲戚朋友，还跑到周王城广场上寻找。

“全是不认识的人，我只能硬着头皮给他们介绍啥是人体模特，工资多少。”智汝珍说，很多人听到要在学生面前脱光，转身就走，甚至会说些难听话。几年前，见自己所在小区有名年轻保安挺适合做人体模特，智汝珍便问对方是否愿意，没想到那名小伙儿极度排斥，说“丢不起人，一天给800块钱都不去”。

目前，洛阳师范学院美术学院有40多名美术模特，人体模特不足1/3，很多人宁可少挣也不愿做人体模特。此外，绘画对人体模特的要求也较高，不能太胖，身材匀称最好。智汝珍说，40多名美术模特中，以50岁以上的中老年人居多，女性多于男性，他们大多来自靠近市区的农村，家庭经济条件不好，劳动能力不强，想靠当美术模特赚钱补贴家用。

人体模特工作的教室装有门帘，谢绝外人参观

讲述 每个人体模特都有自己的故事

●瞒着家人做人体模特，只为给孩子挣些零花钱

30多岁的李欢(化名)在接受采访时特意交代记者不要写她的真名。李欢有两个正在读小学的孩子，丈夫打工每月挣不到2000元。“看到别的家长给孩子零花钱，我却没能力给自己的孩子，这种滋味不好受！”李欢说，一年前她瞒着家人开始做人体模特，每周来学校4次，每次半天，虽然挣的钱不多，但能给孩子挣些零花钱。

李欢还记得第一次当着学生们的面脱衣服的尴尬场景，虽然大家离开教室，只留下三四名女生，但她仍羞得脸红，两层衣服愣是脱了10多分钟。很长一段时间后，李欢才逐渐适应这种状态，但即便如此，每次裸体面对学生时，她仍要在心里暗示自己：“这是工作，不丢人。”

●村里人调侃他是“名模”，他说是为艺术献身

在记者接触的几名人体模特中，姬子民是少数愿意公开自己姓名的人之一。2008年，姬子民经熟人介绍来到洛阳师范学院，最初他做的是人物模特，后来听说做人体模特的工资更高，他便主动要求做人体模特。

姬子民也经历过从不适应裸体面对学生到逐渐适应的过程。“我是单身汉，啥都不在乎。”他认为人体模特是一种富有艺术性的职业。村里不少人知道姬子民在学校做人体模特，听到别人调侃他是“名模”时，姬子民也不生气，总是一笑了之，最多回一句：“这是为艺术献身！”

声音 进了教室，就是一件不关乎性别的“雕塑”

大多数人体模特都是兼职，经常出现各种意外状况，这让美术学院的老师和学生们有些无奈。

“有时学生们的作品才完成一半，人体模特却不来了。”洛阳师范学院美术学院绘画系主任贺朝无说，他们有各种理由，比如“家里有事、生病住院、不想干了”，但大多数很守时，时间长了，他们会和师生成为朋友。

“裸体面对学生们时，人体模特们的内心是敏感的，他们希望得到尊重。”贺朝无说，他要求学生们根据人体模特的年龄和性别，用“师傅、大爷、大妈”称呼对方，上课时不能窃窃私语，禁止私自对着人体模特拍照……为了缓解部分人体模特在脱衣服时的尴尬，老师和学生们会在教室外等候，只留几名和人体模特同性别的人在教室，帮助他们逐渐适应环境。

美术学院的师生们介绍，他们在和人体模特交流时常把这些话挂在嘴边：人体模特只是千万种普通职业中的一种，在美术人眼中，他们和一件雕塑、一个苹果没有区别。

和师生们接触久了，这些人体模特也逐渐明白，进了教室，他们就是一件不关乎性别的“雕塑”，关乎的只是报酬，或许还有似懂非懂的艺术。（洛阳晚报首席记者 牛鹏远 通讯员 李海瑞 文/图）