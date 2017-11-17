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新安将建500个党报阅报栏
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-12-11 08:28

　　畛河岸边的西沙村有近500口人，自从10月初村委会大院内新设置了党报宣传栏，这个距新安县城30多里的小村的村民就多了一项“爱好”——天气晴好，地里农活不忙时，大家三三两两聚在党报宣传栏前，从当天张贴的《人民日报》《河南日报》《洛阳日报》上了解大事小情、感受身边变化。

　　这是新安县正在大力推行的“户外公共阅报栏”工程带来的新气象。像西沙村一样，从今年10月起，户外公共阅报栏正在“走”进新安县的乡村、社区和公园。据新安县委宣传部负责人介绍，按照“先行试点、逐步扩大、全面覆盖”的步骤，该县计划用一年半的时间，让500个户外党报阅报栏覆盖全县300多个行政村和社区、公园，通过党报第一时间宣传党的政策，让老百姓及时了解中央和省市县的决策部署和民生信息。

　　新安县不仅重视党报的发行工作，还十分注重推动管好用好党报。为防止出现党报在村干部家中、村办公地点“睡大觉”，而群众看报无门的情况，该县专门出台制度，要求党报精准投到订阅人手中，严禁转手代投、代捎，镇、村收到后还必须及时“上栏”。不久前的一个上午，记者在石寺镇政府门前党建廉政文化一条街旁，看到两个崭新的户外公共阅报栏，阅报栏内除了张贴着最新的党报，还配置了LED灯箱以便进行字幕宣传。副镇长王晓军说，全镇包括西沙村共有20个行政村和2个社区，镇里要求每个村和社区都要确定相对固定的党报党刊投递地点，安排专人负责接收党报党刊(为便于管理，一般由各村的图书管理员负责)，并建立起党报党刊接收、分发、签字制度；接收到党报后，还要及时在阅报栏里张贴。

　　作为党重要的执政资源，党报党刊肩负着宣传党和政府声音、传播先进文化、弘扬社会正气、回应社会关切的重要使命。近年，新安县经济社会发展驶入快车道，知名度、美誉度越来越高，好声音、好形象不断远扬，离不开党报的加油鼓劲、成风化人、凝神聚力、提振信心。

　　背靠郁山的铁门镇土古洞社区因“红色文化”远近闻名。近日，记者走进这个拥有1000多名居民的社区，感受到党建活动阵地建设示范工程和美丽乡村建设提升工程带来的新变化。社区党支部书记郑向东指着社区主干道旁的两个户外公共阅报栏说，居民们经常来这里看党报，“这里成了俺社区传播先进文化、促进和谐发展的主阵地”。在土古洞社区，每月1日是党员学习日，2日是义务劳动日，社区的爱心书屋里，近十年的《人民日报》《河南日报》《洛阳日报》等党报党刊，按年份和月份摆放得整整齐齐，方便居民随时来查阅学习。郑向东说，该村有专人负责对阅报栏和报刊夹及时整理更新，还建立了管理台账。自觉学习和运用党报，不仅成为土古洞社区40多名党员的一种工作习惯，也给当地移风易俗、营造文明乡风不断注入精神力量，该村连续多年实现“零上访”、刑事案件“零发案”。（洛阳日报记者 赵志伟 通讯员 刘功银）
[ 责任编辑：马佳佳]
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