洛阳市首座环形过街天桥主体桥梁架设完成

正在施工的环形过街天桥

日前，位于南昌路与丽春路交叉口的我市首座环形过街天桥主体桥梁架设完成，意味着施工进入收尾阶段。连日来，不少市民既对这座环形过街天桥的投用充满期待，又对投用后该交叉口行人通行规则产生了一些疑问。昨日，记者来到施工现场采访，以寻求问题的答案，同时进行体验。

现场：施工进入收尾阶段，天桥正在“打扮”

昨日，记者在施工现场看到，该过街天桥南北两侧为双跨直线设计，东西两侧为单跨弧线设计。俯瞰可以发现，该过街天桥为椭圆形平面。

眼下，该过街天桥主体桥梁已全部架设完毕，多部供行人使用的钢构步梯也已安装到位，工人正忙着进行焊接。记者在尚未完工的天桥上走了一圈，相信建成后，它能极大地改善南昌路与丽春路交叉口的交通状况。

“桥面两侧还将安装不锈钢扶手，桥面外檐处留有50厘米宽的盆景摆放区，工人正对这些地方进行加固焊接。”施工方项目经理常延涛说，待焊接工作结束，他们还将在桥面、步梯上铺设防滑层，“目前，施工进入收尾阶段，主要是给天桥进行最后的‘打扮’”。

故事：环形过街天桥设计方案诞生不易，夜间架设桥体为保通行

该过街天桥的设计者来自洛阳城建勘察设计院有限公司，项目负责人叫王爱。日前，记者辗转联系到了王爱，她讲述了设计方案诞生的过程。

王爱说，南昌路交通流量大，道路两侧有商场和多个居民区，随着交通压力越来越大，上下班时间段及节假日高峰期拥堵明显，特别是南昌路与丽春路交叉口。

“2015年下半年，委托方要求我们设计一个改善南昌路与丽春路交叉口道路通行状况的道路改造提升方案。”王爱说，经多次实地探访、调查，他们先后设计出了直线式过街天桥的方案和下穿式地下通道的方案，后经委托方讨论、研判，这两个方案均被弃用。随后，她的团队到外地多方考察，最终拿出了环形过街天桥的设计方案，并获得委托方认可。

“这座环形过街天桥开建后，我们一直在保证工程建设进度与减少对道路通行不利影响间找平衡。”常延涛说，为把对道路通行造成的不利影响降到最小，他们决定夜间架设桥体，这给施工增加了不小的难度。

这些问题的答案，您或许很关心

-问题一：为何要在此处建设我市首座环形过街天桥？

王爱说，南昌路与丽春路交叉口有商场和居民区，若在这里建设直线式过街天桥，只能缓解某个区间的行人通行问题，远期效果很难达到理想状态。

同时，该交叉口周边地下管网密布，加之附近大型商场建有地下车库，若在这里建下穿式地下通道，将面临不小的施工风险。

相比之下，建设环形过街天桥是最好的解决方案，该交叉口各个方向的区域都可以被它串联起来，行人无论从哪个位置上该过街天桥，都能便捷地抵达目的地。

-问题二：该过街天桥投用后，该交叉口路面会禁止行人通行吗？

施工方相关负责人说，按照设计方案，该过街天桥投用后，该交叉口路面不会禁止行人通行，但会设置隔离护栏，行人可正常经斑马线通行。该过街天桥的存在，能引导行人走天桥，从而提高这里的机动车通行效率。

-问题三：该过街天桥有几个上下通道？非机动车能上去吗？

常延涛说，该过街天桥桥面净宽4米，两侧各设0.5米宽的绿化带，在该交叉口设有8个上下该过街天桥的通道，其中丹尼斯百货、王府井购物中心及建业·壹号城邦附近均设有宽3.3米的上下行自动扶梯，其他地方设有宽2.3米的步梯。

常延涛表示，非机动车不能在该过街天桥上通行。（洛阳晚报记者 郭学锋/文 李卫超/图）