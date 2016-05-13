呵护蓝天白云的“洛阳行动”

天蓝水碧树绿，洛城美如画（摄于2017年9月22日） 记者 常世峰 摄

199天，比去年同期空气优良天数多36天，我市提前完成省定空气优良天数年度目标！昨日，这个喜讯从市环境污染防治攻坚战领导小组办公室(以下简称市环境攻坚办)传出。

“取得这样的成绩，太不容易了！”市环境攻坚办工作人员马明激动地表示，他见证了今年我市开展环境污染防治攻坚战的每一天。

这是一场呵护蓝天白云的“洛阳行动”！

习近平总书记指出，人民对美好生活的向往，就是我们的奋斗目标。十九大报告指出，生态文明建设功在当代、利在千秋。我们要牢固树立社会主义生态文明观，推动形成人与自然和谐发展现代化建设新格局，为保护生态环境作出我们这代人的努力。

保护生态环境、治理雾霾、提升“洛阳气质”，既是政治责任，又是发展所需，更是群众期盼。

今年以来，市委、市政府始终把环境污染防治作为重要的政治任务和重大民生工程，强力实施工业污染、移动源污染、扬尘管控治理等一系列行之有效的治污举措，空气质量明显改善。

顶层设计，以决战决胜的姿态铁腕治污

我市地处盆地，四面环山，地理地势较为封闭，易造成大气污染物堆积。受特殊的地理位置影响，我市面临的环境形势十分严峻。

面对严峻形势，今年3月10日，市委、市政府召开生态环境建设工作推进会议。“坚决打赢环境污染防治攻坚战，不断提升全域生态环境建设水平，向省委、省政府和全市人民交上一份满意答卷。”在生态环境建设工作推进会议上，省委常委、市委书记李亚的话掷地有声。

这是一场破釜沉舟、志在必赢的攻坚战。

开弓没有回头箭。面对严峻的形势，市委、市政府迎着困难上，以决战决胜的姿态铁腕治污。

我市成立市委市政府环保督察组和环境污染防治攻坚战领导小组办公室，开展组织协调、任务落实、工作推进、督导检查、调度通报等工作。确保事事有人抓，件件有落实。

“硬任务需要刚性执行。我们必须拿出壮士断腕的勇气、破釜沉舟的斗志，全力打赢攻坚战！”市委市政府环保督察组相关负责人表示。

这是一场一抓到底、不留死角的攻坚战。

战略上高度重视，战术上细致入微。在我市环境攻坚办工作人员的微信里，有“市环境污染防治工作领导小组”“攻坚战市直部门和县(市)区分管领导”“洛阳市攻坚战专家及网格化”等微信群。不管是白天还是深夜，这些微信群都十分活跃。相关人员要在“10分钟内回复，30分钟内安排工作，2个小时内反馈落实情况”。12月7日20时32分，市环境攻坚办相关负责人在微信群里发出启动重污染天气黄色预警的通知，西工区环境攻坚办、瀍河区环境攻坚办相关负责人立即回复“收到”。

“零点夜查”，是今年环境污染防治攻坚战的亮点和“高频词”。

一次次，我市开展“零点夜查”行动。环保督察人员肩挎监察取证设备，对企业和工地违法偷排、超排行为进行突击检查，凡发现工地存在挖土施工作业、黄土裸露、防尘设施不到位，造成周边环境污染等问题时，现场对工地依法依规严肃处理。

这是一场严之又严、细之又细的攻坚战。

攻坚战打响以来，每天下午5点，市环境攻坚办将主抓环保工作的市级领导、数名环保专家及县(市)区、重点行业主管部门、重点施工企业的负责人，召集在一起，召开以“空气质量会商研判调度”为主题的圆桌会议。

每一次会议，“当面鼓，对面锣”，有什么问题分析什么问题，有什么问题就拿出解决问题的办法。“我们的圆桌会议从来不存在会而不议、会而不动现象。治理污染涉及的问题太多了，有些棘手事确实太难了，不使硬招绝对不管用！”市环境攻坚办相关负责人说。

为做到“精准治污”，市环保专家根据空气质量监测站、微型站发出的最新数据，研判污染源、研究污染趋势，并提出建议。相关责任单位根据专家建议，现场交办问题，明确工作完成时限。各相关单位接到指令后，第一时间赶赴现场进行处置。

探源究底，制定防污治污科学决策

找准“病因”，才能“对症下药”。

早在2015年，我市开始相关采样工作，每天的采样时间不少于20个小时，跨度涵盖一年四季各个污染程度时段。采集的样品被送到南开大学，由研究人员对其进行分析，判断其中工业烟尘、扬尘、汽车尾气等污染物来源的比例。

此次大气颗粒物来源解析结果显示，我市大气污染来源主要是扬尘污染、燃煤污染、机动车排气污染、工业污染和社会生活污染。

“燃煤排放和扬尘，分别是我市大气中PM2.5和PM10的首要污染来源。”市环保局相关负责人表示，源解析结果为我市的大气污染防治工作提供了科学依据。

我市还成立了环保专家组，专家组里有环境分析研判工程师、现场巡查工程师等。他们负责开展环境咨询技术服务，通过建立网格化监测数据软件管理平台，借助专业人员分析及专业设备监测等手段，对我市空气质量状况进行实时监测与分析，为提高全市科学精准治污水平，有效防治大气污染提供智力支撑。

根据源解析成果和专家建议，市相关部门强力开展燃煤污染防治、扬尘污染防治、工业污染防治、机动车污染防治专项整治工作。

今年4月11日至13日，市委市政府环保督察组对我市7个国控环境空气质量自动监测点位周围环境状况进行了督察。该督察组随后向市有关部门建议，以国控环境监测点位为重点，采取铁腕手段狠抓重点部位，坚持以点带面，减少国控环境监测点位附近的交通拥堵和车辆低速行驶等现象。

人人参与，共同捍卫蓝天白云

“你们的工作真给力，让好几个部门都动起来了，俺家附近原来的脏乱差已经消失得无影无踪，谢谢！”近日，市委市政府环保督察组工作人员接到市民石先生的电话，这是石先生第二次打来电话。与第一次不同的是，石先生的口气已经平缓了很多。

石先生家住高新区孙旗屯乡张庄村、洛龙区丰李镇梁屯村和龙门街道王山村3个村之间的山沟附近。几个月以前，这里还被我市一家热电公司产生的厚厚粉煤灰覆盖。如今，在环保督察组工作人员的督促下，治理已初见成效，粉煤灰被运走，裸露的大部分黄土被绿色植被所覆盖，一些暂时未能补栽植被的区域也被灰色的防尘网覆盖。

今年早些时候，环保督察组在接到石先生的举报后暗访，现场让人触目惊心：粉煤灰场东西长约500米，南北宽约150米，稍一起风，尘土飞扬，成为不折不扣的大污染源。

环保督察组仔细向村民了解情况，不少村民称自从附近有了粉煤灰场，家里常年不能开窗户；洗过的衣服晾在外边，一会儿就落满粉尘。多方求证后，工作人员将所有情况汇总为详细的调查报告，上报市委、市政府。

市政府派出专门联合调查组，对该起环境污染事件进行深入调查，重点调查政府职能交叉、监管盲区和企业环保主体责任不落实等问题。市纪检监察部门对该涉事企业的主管部门、环保部门驻厂监督员履职尽责情况进行调查，并对有失职行为相关责任人进行了责任追究。

石先生反映的问题只是“一朵浪花”。截至目前，市委市政府环保督察组工作人员督察95次，行程4.5万公里，发现环境问题525个。

“一双眼睛肯定没有十双眼睛看得准。老百姓是环境消费者，也是环境监督者，听取老百姓的呼声，我们等于有了一个个‘千里眼’‘千里耳’。”这是环保督察组成员的心里话，也是他们的工作理念。

同呼吸，共担当。今年6月，我市按照“全民上阵，全社会共同理解、支持、主动参与其中”思路，出台《洛阳市环境污染举报奖励办法(试行)》，吹响了环境污染全民战争的号角。

如今，市民只要发现周围存在环境问题，拨通12369，耳边就能传来接话员的声音：“您好，欢迎您使用环保服务热线，请讲。”

工作人员认真记录下市民举报内容，随后一刻不停将有效举报信息反馈给热线值班领导，转送相关责任单位，待查处后及时将情况反馈给举报人，兑现奖励，还要抽查已办结的案件、及时归档举报案件，实现了环境污染案件件件有落实、事事有回音。

截至12月1日，举报中心共受理各种途径举报5575起。从7月平均每天接到约70起举报，到现在平均每天接到10余起举报，数字的减少，以及越来越多的空气优良天数，见证了全民攻坚的成果。背后更少不了我市持续全方位全覆盖的环保宣传。

本月，我市为助力空气质量改善，实施了城市区机动车限行措施，大多数市民对限行措施表示理解，并身体力行地支持限行。

市民周女士说：“今年入冬以来，空气清新多了，我的支气管炎到现在都没犯。”不少市民的感受和周女士一样。“天朗气清，心情真好”“魅力蓝天，清新空气，真美”……在朋友圈晒“洛阳蓝”，成为一些市民的时尚。

成功，是奋斗汗水的结晶；未来，征途正在路上。

“洛阳行动”一路前行，更多“洛阳蓝”一定会永驻河洛！（洛阳日报记者 高峰 通讯员 刘慧）

记者感言

民生答卷 温暖人心

截至昨日，我市今年环境空气优良天数已达199天，比去年同期增加36天，提前完成了省定年度目标任务！这一成绩，来之不易；这一成绩，鼓舞人心。

攻坚历程，步步扎实；民生答卷，温暖人心。

良好的生态环境，是最公平的公共产品，也是最普惠的民生福祉。蓝天白云，是民心所向，也是民意所在。捍卫蓝天白云，是做好民生实事，也是提高洛阳的城市美誉度，更是提升洛阳的城市竞争力。

洛阳是一个老工业基地，也是一个盆地城市，保护蓝天白云的任务比众多兄弟城市担子更重、压力更大。面对严峻的形势，面对空前的压力，面对繁重的任务，市委、市政府以决战决胜的勇气和担当，向大气污染宣战；全市各部门“严”字当头，严查严管，加大对环境违法行为的查处力度，对严重污染问题“零容忍”，用作风、作为实现了铁腕整治；许多企业识大体、顾大局，牺牲眼前利益，为蓝天白云“忍痛割爱”；社会各界齐心协力，上下一股劲，大家一条心，为守护蓝天白云共同奋斗。成功的经验表明：我市构建的“党委政府统揽、部门协同推进、企业主体落实、社会广泛参与”的工作格局，是行之有效的“洛阳行动”，是完全合民心、顺民意的“洛阳行动”！

习近平总书记指出：“人民对美好生活的向往，就是我们的奋斗目标。”实现省定目标，只是我们取得的阶段性胜利。在保护蓝天白云的征途上，我们一定要坚定信念，保持干劲，持续攻坚，永不停步，努力让蓝天白云成为美丽洛阳的“标配”！(高峰)