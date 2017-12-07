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文物、文化只有“走下来”才能活起来、火起来
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-12-11 08:13

　　文物、文化只有“走下来”，走到观众身边，才能活起来，只有走进观众心里，才能火起来。

　　文物承载着文明，传承着文化，甚至维系一个民族的精神，是老祖宗留给我们的宝贵遗产。说起文物，很多人会想到博物馆，想到深宫大院，想到久远的历史，这一切仿佛离我们很遥远。不过，这段时间，一档综艺节目让这些古老的文物，以崭新而时尚的面貌，重新回到观众眼前。

　　12月3日晚，《国家宝藏》在央视正式开播，在播出第一集之后，赢得观众一片叫好之声。“乾隆的小剧场”更是在微信朋友圈里刷屏。一些网友表示，以前看文物都是走马观花式的，真没想到它们背后还有这么多吸引人的故事。

　　《国家宝藏》的成功，在于其尊重观众的审美，通过观众喜闻乐见的情景剧的形式，展示文物，传播文化。节目第一期，介绍了珍藏于故宫博物院的《千里江山图》、各种釉彩大瓶和石鼓，演员李晨、王凯和梁家辉分别担任“国宝守护人”，为观众们述说这三件文物的“前世今生”。让原本冰冷的文物，有了温度，有了故事，有了看点，从而走下展架，走出博物馆，来到观众身边。

　　清华大学新闻与传播学院教授、影视传播研究中心主任尹鸿认为，“文物讲述故事，故事浸透文物，明星与戏剧形态结合，实现了文化类节目从抽象感受到具象表达的转化，可以说是真正中国式的节目创新”。

　　文物、文化只有“走下来”，走到观众身边，才能活起来，只有走进观众心里，才能火起来。洛阳有着丰富的文物资源，每一件文物背后都有一些鲜为人知的故事，如果能“讲”好这些故事，就能让更多的洛阳人了解洛阳文物、传播洛阳文化，这或许是《国家宝藏》带给我们洛阳人的一个启示。（新闻观察员 洛谭）

　　相关链接

　　此次央视打造《国家宝藏》，联合了故宫博物院、上海博物馆等9家国家级重点博物馆共同参与，每家博物馆只挑选3件国宝亮相节目。

　　登上节目的国宝有：故宫博物院：石鼓、王希孟《千里江山图》卷、各种釉彩大瓶；上海博物馆：大克鼎、商鞅方升、朱克柔缂丝莲塘乳鸭图；南京博物院：竹林七贤与荣启期砖画、大报恩寺琉璃塔拱门、坤舆万国全图；湖南省博物馆：皿方罍(léi)、辛追墓T形帛画、长沙窑青釉褐彩诗文执壶；河南博物院：贾湖骨笛、妇好鸮(xiāo)尊、云纹铜禁；陕西历史博物馆：杜虎符、懿德太子墓壁画《阙楼仪仗图》、葡萄花鸟纹银香囊；湖北省博物馆：越王勾践剑、曾侯乙编钟、云梦睡虎地秦简；浙江省博物馆：玉琮、落霞式“彩凤鸣岐”七弦琴、宁波“万工轿”；辽宁省博物馆：铜鎏金木芯马镫、唐摹王羲之一门书翰卷、宋人摹顾恺之《洛神赋图》卷。

　　播出时间：央视综合频道(CCTV-1)每周六晚八点黄金档。
[ 责任编辑：史戎戎]
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