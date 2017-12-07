爱心真诚 无惧“作秀”猜测

做好事不留名是传统美德，倘若因怕蹚“炒作或作秀”浑水，对献爱心退避三舍，则大可不必。真诚爱心，无惧猜测；真诚爱心，不必匿名。

自11月下旬以来，西工交巡大队交警吴杰与同事接连收到爱心人士托外卖员送来的爱心餐。没有名字、电话只有留言，爱心餐出自何人之手，为找答案记者几经辗转，然而爱心送餐者的最终解释引人深思，“怕别人说我们炒作或作秀”。（>>>>新闻回放）

其实，有这种想法的并非个例。做好事不留名是传统美德，倘若因怕蹚“炒作或作秀”浑水，对献爱心退避三舍，则大可不必。真诚爱心，无惧猜测；真诚爱心，不必匿名。

不可否认，“爱心炒作”这种消费社会信任的行径，触碰社会道德底线，说起来和欺诈没什么本质区别。其带来的直接副作用就是，让那些发自内心的爱心行动者心生畏惧，踌躇难行。做善事留不留名本为个人选择，此种情形下，大胆秀出自己的名字则实为一种勇气。

现代社会，人们扩大了对爱心的理解范畴。环卫工、交警等劳动辛苦，大家看在眼里并感同身受，为他们送温暖、献爱心，是理解，是感谢，是社会视角的尊重表达，也是城市文明程度提升的表现。当然，对此也有其他表达关爱的方式，不乱扔垃圾、随时随地保持环境清洁，自觉遵守交通规则、条件允许的情况下帮交警维护交通秩序……也是爱心的贴切表达。

好事尽管大胆做。真诚爱心不怕误解，也不会被误解，人人心里都有杆秤，是否作秀大家最终都能分得清楚。一个温暖的社会，不会让好心人寒心；一个成熟的社会，也不会让利用爱心敛财牟利者得逞。

任何年代、任何时候，社会都呼唤真诚、善意，为真诚爱心留下宽松的生存空间，而让沽名钓誉者无处遁形，离不开法律的监督，更离不开人们对道德底线的坚守。（新闻观察员 洛谭）