洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

爱心真诚 无惧“作秀”猜测
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-12-11 08:13

　　做好事不留名是传统美德，倘若因怕蹚“炒作或作秀”浑水，对献爱心退避三舍，则大可不必。真诚爱心，无惧猜测；真诚爱心，不必匿名。

　　自11月下旬以来，西工交巡大队交警吴杰与同事接连收到爱心人士托外卖员送来的爱心餐。没有名字、电话只有留言，爱心餐出自何人之手，为找答案记者几经辗转，然而爱心送餐者的最终解释引人深思，“怕别人说我们炒作或作秀”。（>>>>新闻回放

　　其实，有这种想法的并非个例。做好事不留名是传统美德，倘若因怕蹚“炒作或作秀”浑水，对献爱心退避三舍，则大可不必。真诚爱心，无惧猜测；真诚爱心，不必匿名。

　　不可否认，“爱心炒作”这种消费社会信任的行径，触碰社会道德底线，说起来和欺诈没什么本质区别。其带来的直接副作用就是，让那些发自内心的爱心行动者心生畏惧，踌躇难行。做善事留不留名本为个人选择，此种情形下，大胆秀出自己的名字则实为一种勇气。

　　现代社会，人们扩大了对爱心的理解范畴。环卫工、交警等劳动辛苦，大家看在眼里并感同身受，为他们送温暖、献爱心，是理解，是感谢，是社会视角的尊重表达，也是城市文明程度提升的表现。当然，对此也有其他表达关爱的方式，不乱扔垃圾、随时随地保持环境清洁，自觉遵守交通规则、条件允许的情况下帮交警维护交通秩序……也是爱心的贴切表达。

　　好事尽管大胆做。真诚爱心不怕误解，也不会被误解，人人心里都有杆秤，是否作秀大家最终都能分得清楚。一个温暖的社会，不会让好心人寒心；一个成熟的社会，也不会让利用爱心敛财牟利者得逞。

　　任何年代、任何时候，社会都呼唤真诚、善意，为真诚爱心留下宽松的生存空间，而让沽名钓誉者无处遁形，离不开法律的监督，更离不开人们对道德底线的坚守。（新闻观察员 洛谭）
[ 责任编辑：史戎戎]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]洛阳市医保政策更完善 看病个人少花钱
  • ·[健康]六龄牙是什么、六龄齿会换吗、什么时候长？
  • ·[健康]7个饮食习惯易致癌，这里有10条防癌建议！
    		•
    老伴儿喊她疯婆子 在病房里也要跳舞
    老伴儿喊她疯婆子 在病房里也要跳舞
    老伴儿喊她疯婆子 在病房里也要跳舞
        王志凌今年65岁，成天可忙了，忙着跳舞、写诗、练毛笔字、吹笛子、拉二胡……她爱好广泛，动静结合，把自己...
  • ·我还能找回男人的尊严吗
  • ·丢掉老年机 他跟儿子学微信做美篇
  • ·胡萝卜：做蒸菜的好食材 人送外号“小人参”
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛阳市首座环形过街天桥主体桥梁架设完成
  • 探访洛阳人体模特群体：大学课堂上的...
  • 洛阳市环境空气优良天数已达199天 提...
  • 28日起，洛阳龙门站将有多趟高铁直达成都
  • 洛阳一拖早期建筑入选“第二批中国20...
  • 男子用互联网思维卖水饺 最多一天卖1吨
  • 呵护蓝天白云的“洛阳行动”
  • 洛阳炼化宏达公司与洛阳中科信息产业...
  • 洛阳市医保政策更完善 看病个人少花钱
  • 外地女子手机遗落ATM机 热心市民捡到...
    		•
    百姓呼声
    市交通局：焦枝铁路桥计划2018年年底前通车
    规划局：王城大道快速化方案已经市政府批准
    精彩图片
    看着像割草其实在挖宝 ...
    拍不够的洛阳蓝天
    洛阳限行处罚首日：大...
    色彩斑斓小浪底
    精彩热帖

    疑是珍珠洒洛河

    穹顶下的日光流年

    洛阳老年大学模特队

    神垕古镇随拍
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605