坚定不移紧跟党中央令旗走 推动十九大精神在洛阳落地生根

8日，全市学习贯彻党的十九大精神专题研讨班暨县处级主要领导干部党的十九大精神轮训班在市委党校开班。9日、10日，参加培训的党员领导干部继续认真学习、深入思考、积极讨论，努力提高政治素养和思想理论水平，以更好担负起新时代、新征程赋予的重要使命和职责。

9日、10日是周六周日，大家以观看视频录像的形式认真学习了省委书记、省人大常委会主任谢伏瞻和省委副书记、省长陈润儿分别在全省学习贯彻党的十九大精神专题研讨班暨市厅级主要领导干部党的十九大精神轮训班上作的专题辅导报告精神，以及中直机关党的十九大精神宣讲团成员、中国社科院马克思主义研究院副院长金民卿作的专题辅导报告，并结合学习情况，分组进行热烈讨论。

9日下午，市委副书记、市长刘宛康在全市学习贯彻党的十九大精神专题研讨班暨县处级主要领导干部党的十九大精神轮训班上作专题辅导报告。报告中，刘宛康从为什么要坚持走中国特色社会主义道路、为什么要坚持和加强中国共产党的领导、为什么必须坚定维护习近平总书记的领袖和核心地位、为什么习近平新时代中国特色社会主义思想是我们党必须长期坚持的指导思想等方面，对党的十九大精神进行了深入系统的阐释和解读。他指出，党的十九大是一次具有划时代意义的大会，习近平总书记所作的报告内涵丰富、博大精深，提出了一系列具有战略性、全局性、前瞻性的新思想、新观点、新举措，是新时代中国特色社会主义的理论纲领和行动指南。学懂、弄通、做实党的十九大精神，基础在“学”、关键在“做”、根本在“实”。广大党员干部要把深入学习贯彻十九大精神作为当前和今后一个时期首要政治任务，坚定不移紧跟党中央令旗走，坚定不移忠诚核心、看齐紧跟，把十九大作出的各项决策部署不折不扣落到实处、见到实效。

围绕怎么让十九大精神在洛阳落地生根、开花结果，刘宛康指出，“十三五”以来，市委提出的“四高一强一率先”奋斗目标、“9+2”工作布局、60个重大专项等重大部署，高度契合党的十九大精神的核心要义，充分体现了省委、省政府对洛阳的目标定位，紧密结合了洛阳自身的发展实际，主动顺应了全市人民的期盼。要把深入学习贯彻党的十九大精神与学习省委、市委全会精神和省委常委、市委书记李亚的辅导报告精神紧密结合起来，理思路、抓谋划、促落实，为加快建设副中心、打造全省增长极，决胜全面小康、开启洛阳现代化建设新征程作出新的更大贡献。一要对党绝对忠诚，牢固树立“四个意识”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。二要强化使命担当，抢抓洛阳发展的重大历史机遇，倍加珍惜宝贵的岗位奉献期，真正做到问心无愧、不留遗憾。三要增强素质能力，带着使命学，学出忠诚担当的政治品格；结合实际学，学出履职尽责的过硬本领；深入群众学，学出不忘初心的为民情怀。四要狠抓工作落实，发扬“钉钉子”“透竹竿”精神，坚持谋实事、求实效，保持高士气、高效率，注重讲大局、聚合力，创造更多“洛阳速度”“洛阳效率”，真正展现“洛阳质量”“洛阳品位”。五要筑牢廉洁底线，严格落实党委(党组)主体责任、党委(党组)书记第一责任人责任和班子成员“一岗双责”责任，把好用权“方向盘”，系好廉政“安全带”，打造风清气正的政治生态。六要做好当前工作，统筹推进产业转型、城市建设、污染防治、脱贫攻坚等重点任务，打好今年“收官战”，实现明年“开门红”。市委常委、市纪委书记赵会生主持报告会。

在两天来的学习讨论中，参训的党员干部一致表示，党的十九大提出了许多新理念、新论断，确定了许多新任务、新举措，需要通过学习来准确领会。经过系统培训，大家进一步理解和掌握了党的十九大精神的政治意义、历史意义、理论意义、实践意义，增强和坚定了中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。当前和今后一个时期，将把学习贯彻党的十九大精神作为首要政治任务，力求学懂、弄通、做实，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，真正把中央和省委、市委提出的战略部署转化为本地区本部门的工作任务，拿出实实在在的举措，以钉钉子精神全面抓好落实，为洛阳加快建设副中心、打造全省增长极添砖加瓦。(洛阳日报记者 孙自豪 白云飞)