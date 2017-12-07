洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳今天仍然唱“晴”歌 气温-3℃到10℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-12-11 08:27

　　刚刚过去的双休日，大家本可以安静地享受美好的冬日阳光，可大风不甘寂寞，非要来“捣乱”。

　　近期大风天气频频出现，气象专家提醒，在大风天气里无论走路还是骑车，都要尽量避开狭长通道，因为狭长通道会形成狭管效应，由狭管效应而增大的风，称为“峡谷风”或“穿堂风”。

　　气象部门测试显示，当城市里刮起六七级大风时，狭管效应能使通过高楼之间的瞬间风力达到十二级，广告牌和一些院墙很难抵御。狭管效应威力大小，与一个城市高层建筑的数量、间距、建筑物的位置有密切关联。高层建筑物越多、体积越大、间距越小，出现狭管效应的概率越大。

　　新的一周，您是否依然期盼着雨雪的消息？但愿这周老天不让我们失望。市气象台专家称，本周我市降水量正常，周内多冷空气活动，周前期天气晴好，后期会有一次小雨雪过程，具体来看可能在周三、周四出现。

　　具体预报为：今天晴天间多云，偏西风转东北风3级左右，气温-3℃到10℃；明天晴天到多云，东北风转偏东风2级到3级，气温-4℃到6℃。

　　寒冷天气里，不少人都将家中门窗紧闭以避免寒气入侵。小记想提醒一下，即使在大冷天，也最好在每天的早、中、晚开窗通风，保持室内空气新鲜。其中，8时至11时、13时至16时，这两个时段的大气扩散条件比较好，污染物浓度较低，是最佳通风换气时间段。如果您家住在马路边，开窗要注意避免早晚高峰。

　　每次开窗多久才能达到室内彻底换气呢？以80平方米的房子为例，在无风或微风的情况下开窗，11分钟能把室内空气换一遍，20分钟能使室内微生物减少60%，所以建议开窗通风20分钟到30分钟，如果只开条小缝，开窗时间可以延长至30分钟至60分钟。（洛阳晚报记者 范瑞 通讯员 禹东晖）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]洛阳市医保政策更完善 看病个人少花钱
  • ·[健康]六龄牙是什么、六龄齿会换吗、什么时候长？
  • ·[健康]7个饮食习惯易致癌，这里有10条防癌建议！
    		•
    老伴儿喊她疯婆子 在病房里也要跳舞
    老伴儿喊她疯婆子 在病房里也要跳舞
    老伴儿喊她疯婆子 在病房里也要跳舞
        王志凌今年65岁，成天可忙了，忙着跳舞、写诗、练毛笔字、吹笛子、拉二胡……她爱好广泛，动静结合，把自己...
  • ·我还能找回男人的尊严吗
  • ·丢掉老年机 他跟儿子学微信做美篇
  • ·胡萝卜：做蒸菜的好食材 人送外号“小人参”
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛阳市首座环形过街天桥主体桥梁架设完成
  • 探访洛阳人体模特群体：大学课堂上的...
  • 洛阳市环境空气优良天数已达199天 提...
  • 28日起，洛阳龙门站将有多趟高铁直达成都
  • 洛阳一拖早期建筑入选“第二批中国20...
  • 男子用互联网思维卖水饺 最多一天卖1吨
  • 呵护蓝天白云的“洛阳行动”
  • 洛阳炼化宏达公司与洛阳中科信息产业...
  • 洛阳市医保政策更完善 看病个人少花钱
  • 外地女子手机遗落ATM机 热心市民捡到...
    		•
    百姓呼声
    市交通局：焦枝铁路桥计划2018年年底前通车
    规划局：王城大道快速化方案已经市政府批准
    精彩图片
    看着像割草其实在挖宝 ...
    拍不够的洛阳蓝天
    洛阳限行处罚首日：大...
    色彩斑斓小浪底
    精彩热帖

    疑是珍珠洒洛河

    穹顶下的日光流年

    洛阳老年大学模特队

    神垕古镇随拍
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605