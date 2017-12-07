洛阳今天仍然唱“晴”歌 气温-3℃到10℃

刚刚过去的双休日，大家本可以安静地享受美好的冬日阳光，可大风不甘寂寞，非要来“捣乱”。

近期大风天气频频出现，气象专家提醒，在大风天气里无论走路还是骑车，都要尽量避开狭长通道，因为狭长通道会形成狭管效应，由狭管效应而增大的风，称为“峡谷风”或“穿堂风”。

气象部门测试显示，当城市里刮起六七级大风时，狭管效应能使通过高楼之间的瞬间风力达到十二级，广告牌和一些院墙很难抵御。狭管效应威力大小，与一个城市高层建筑的数量、间距、建筑物的位置有密切关联。高层建筑物越多、体积越大、间距越小，出现狭管效应的概率越大。

新的一周，您是否依然期盼着雨雪的消息？但愿这周老天不让我们失望。市气象台专家称，本周我市降水量正常，周内多冷空气活动，周前期天气晴好，后期会有一次小雨雪过程，具体来看可能在周三、周四出现。

具体预报为：今天晴天间多云，偏西风转东北风3级左右，气温-3℃到10℃；明天晴天到多云，东北风转偏东风2级到3级，气温-4℃到6℃。

寒冷天气里，不少人都将家中门窗紧闭以避免寒气入侵。小记想提醒一下，即使在大冷天，也最好在每天的早、中、晚开窗通风，保持室内空气新鲜。其中，8时至11时、13时至16时，这两个时段的大气扩散条件比较好，污染物浓度较低，是最佳通风换气时间段。如果您家住在马路边，开窗要注意避免早晚高峰。

每次开窗多久才能达到室内彻底换气呢？以80平方米的房子为例，在无风或微风的情况下开窗，11分钟能把室内空气换一遍，20分钟能使室内微生物减少60%，所以建议开窗通风20分钟到30分钟，如果只开条小缝，开窗时间可以延长至30分钟至60分钟。（洛阳晚报记者 范瑞 通讯员 禹东晖）