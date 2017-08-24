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在学懂上下功夫
—— 一论认真学习宣传贯彻《习近平谈治国理政》第二卷
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-12-11 08:27

　　洛平

　　近日，《习近平谈治国理政》第二卷出版发行，在我市各单位及广大干部群众中持续热销。省委常委、市委书记李亚强调，要学好用好《习近平谈治国理政》第二卷，推动党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想在洛阳深入人心，形成生动实践。

　　知者行之始，行者知之成。学好用好、以知促行，学懂是第一步。

　　党的十八大以来，在治国理政新的实践中，习近平总书记以马克思主义政治家、理论家的深刻洞察力、敏锐判断力和战略定力，提出了一系列具有开创性意义的新理念新思想新战略，从理论和实践结合上系统回答了新时代坚持和发展什么样的中国特色社会主义、怎样坚持和发展中国特色社会主义这个重大时代课题，为习近平新时代中国特色社会主义思想的创立发挥了决定性作用、作出了决定性贡献。党的十九大把习近平新时代中国特色社会主义思想确立为党必须长期坚持的指导思想，实现了党的指导思想又一次与时俱进。这一新的伟大思想，正是对过去五年治国理政思想的“集大成”。

　　《习近平谈治国理政》第二卷收入了习近平总书记在2014年8月18日至2017年9月29日期间的讲话、谈话、演讲、批示、贺电等99篇，生动记录了以习近平同志为核心的党中央团结带领全党全国各族人民在新时代坚持和发展中国特色社会主义的伟大实践，体现了以习近平同志为主要代表的中国共产党人对中国特色社会主义规律的认识达到前所未有的新高度、对发展马克思主义作出的原创性贡献和为解决人类问题贡献的中国智慧和中国方案，是深入学习领会掌握习近平新时代中国特色社会主义思想和学习宣传贯彻党的十九大精神的权威读本和重要文献。

　　这部著作连同先前出版的《习近平谈治国理政》，共同形成了一套主题鲜明、博大精深、内涵丰富的思想理论体系，集中反映了习近平新时代中国特色社会主义思想形成发展的轨迹和成果，蕴含着大思路、大战略、大智慧。认真研读这部重要著作，我们才能从“实现中华民族伟大复兴的中国梦”中读懂“时间逻辑”、从“将改革进行到底”中读懂“治理逻辑”、从“坚定不移贯彻新发展理念”中读懂“发展逻辑”、从“建设美丽中国”中读懂“生态逻辑”、从“推动全面从严治党向纵深发展”中读懂“政党逻辑”，也才能深刻领会到“中国奇迹”背后的“思想密码”。

　　“全党来一个大学习。”今天，全市上下正在以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，兴起学习宣传贯彻党的十九大精神热潮，开启了决胜全面小康、全面建设社会主义现代化的新征程。当此之际，全市各级党组织特别是党员领导干部要切实提升政治站位，深化理论学习，坚持读原著、学原文、悟原理，带着信念学、带着感情学、带着使命学、带着问题学，用心用脑、学深悟透，系统掌握贯穿其中的根本立场、思想精髓、核心要义，真正在学懂上下功夫，真正从这部开辟治国理政新境界的马克思主义光辉著作中汲取强大“真理力量”。
[ 责任编辑：马佳佳]
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