洛阳滨河北路大客车轿车相撞，轿车司机入院检查

12月10日7时50分前后，滨河北路春城路口一大客车和一轿车发生碰撞事故，占据西向东方向两股车道，轿车司机已入院检查。
轿车左侧车门变形，车窗玻璃破碎，客车受损较轻。
现场交警说，他们到场调查发现，事发前，大客车沿滨河北路自东向西行驶至春城路口时，越双黄线超车，涉事轿车沿春城路自北向南左拐进入滨河北路，两车在路口处发生事故。
事故原因，交警正在进一步调查中。
目前，交警正在现场处理，过往车辆应减速慢行、注意避让！
高新交巡大队民警高广武说，滨河北路高新区段交叉路口较多，提醒司机朋友通过此段一定要注意观察，遇交叉路口、人行横道时一定要减速慢行，且不要越线超车、超速行驶，否则出了事故将欲速则不达，造成人财两失！（洛阳晚报记者 郭学锋/文 通讯员 高广武/图）
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