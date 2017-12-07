免费泡温泉了！——洛阳首届网络冰雪温泉旅游节开幕

洛阳日报报业集团副社长、副总编辑武平乐，洛阳市旅游发展委员会副主任张志民，洛阳市温泉协会会长高仁宽，洛阳网执行总编辑、总经理刘宏波共同启动此次活动

12月20日，全民免费泡温泉！

这是从今天举行的2017洛阳首届网络冰雪温泉旅游节启动仪式上获得的天大好消息，泡友们，约起吧，本月20日，不见不散！

好消息，其实不仅仅是这些，让我们走进网络冰雪温泉旅游节启动仪式，共同来挖掘下看看还有哪些我们值得关注的消息吧。

启动仪式现场

大咖云集，新媒体与温泉企业很重视

大咖云集，从这次网络冰雪温泉旅游节启动仪式上不难看出，洛阳日报报业集团主办，洛阳旅发委指导，洛阳市最具影响力的新媒体平台洛阳网和洛阳温泉协会共同承办，温泉企业大亨凤翔温泉、梦桃源温泉、银杏仙庄温泉、雅文虎山温泉共同参与，是不是足够震撼？

再看下今天参与启动仪式的大咖，他们是洛阳旅发委副主任张志民，洛阳日报报业集团副社长、副总编辑武平乐，洛阳温泉协会会长高仁宽，洛阳网执行总编辑、总经理刘宏波，还有洛阳市凤翔温泉副总裁马哲、洛阳梦桃源温泉副总经理董月琴、洛阳银杏仙庄温泉副总经理范廉伟、洛阳雅文虎山温泉市场总监王雪娜。

单从以上阵容，不难看出，温泉企业和洛阳网络新媒体平台对这个活动的重视程度。