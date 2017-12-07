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女儿突发高烧送医难打车急坏母亲 好心人伸援手不留名
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-12-09 10:39

　　昨日，小记接到洛龙区王女士来电：我的孩子突然发高烧，想去医院就诊，可半天打不到出租车，多亏了洛龙区第五小学张小芳老师及时帮忙，俺一家人想通过咱晚报谢谢她。

　　小记核实了解到，王女士家住安乐镇王庄村。11月29日中午，王女士2岁的女儿有些低烧，她喂了退烧药让孩子休息，可孩子睡着后身体越来越烫，还伴有全身抽搐症状。“我穿睡衣抱起孩子就往外跑，准备打出租车去医院，可跑到龙门大道上也没有打到出租车，再一摸口袋发现忘带钱了。”王女士说，当时，她站在路边急得哭了起来。

　　慌乱中，王女士拦下一辆过路的轿车，向对方说明情况后，开轿车的女司机二话没说，就让她抱着孩子上了车，一路疾驰到了附近医院的急诊科。

　　“当时，我着急给孩子看病，连司机姓啥叫啥都不知道，光听车后排的乘客叫过女司机一声‘老师’。”王女士说，经诊断，孩子因喉咙发炎、细菌感染发高烧，经过几天治疗，现在已经出院了。

　　“现在孩子病好了，如果不给那位好心司机道谢，我心里不安。”王女士说，随后，她去安乐附近中小学一所所打听，最终在洛龙区第五小学找到了好心人——张小芳老师。

　　昨日，张小芳老师说：“这位家长太客气了！我也是一个母亲，看到这种情况也心急，哪有不帮助的道理！”（洛阳晚报记者 王博东）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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