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洛阳交警路口执勤接连收神秘爱心餐 送餐者是谁？
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-12-09 10:08

　　

交警又收到爱心人士托外卖员送的午餐

昨日，送餐小票上的文字依然暖心

　　昨日，天空湛蓝如洗，温暖的阳光洒在每个人身上，西工交巡大队交警吴杰的心情就像这天气一样好，不忙时他与同事聊起神秘爱心餐的事儿。原来，自11月下旬，他与执勤同事接连收到爱心人士托外卖员送来的爱心餐。

　　“刮风下雨，依然徘徊在马路之间，车水马龙，依然坚守在高峰之巅……”送餐小票上的文字像是一枚催泪弹，击中吴杰等人的内心。大家在感动之余也很好奇：这餐是谁提供的？为何要送餐？《洛阳晚报》记者几经辗转找到送餐者，为您揭开背后的暖心故事。

　　他与同事在路口执勤，突然收到爱心午餐

　　昨日，提及此事，吴杰依然按捺不住激动的心情。吴杰今年38岁，西工交巡大队二中队交警。他在九都路与解放路交叉口执勤15年，收到过爱心市民送来的防雾霾口罩、护膝，可爱心餐还是头一次。

　　11月28日中午，吴杰与同事陈锦龙、郝战平在该路口执勤，突然一名外卖小哥把车停在岗亭处，从保温箱里取出一提快餐放在桌子上。起初，吴杰以为是同事叫的外卖。可当他询问是谁订的外卖时，陈锦龙与郝战平大眼瞪小眼，均摇头说不是自己订的。

　　这是咋回事儿？吴杰询问外卖小哥，对方称他只是按派单要求送给这个岗亭的交警，不清楚是谁订的，说完匆匆离开。吴杰打开装快餐的袋子，里面饭菜丰盛，除口水茄子、番茄炒鸡蛋等4个菜，还有4份米饭和2份油卷。

　　大家既意外又感动，就餐时，吴杰等人注意到袋子里有张送餐小票，上面的文字让他与同事差点儿落泪：刮风下雨，依然徘徊在马路之间，车水马龙，依然坚守在高峰之巅，不分昼夜，忍受寒冷和孤独，您辛苦啦！最敬爱的人。小票下方有送餐者的名字与联系电话。

　　同事不仅收到爱心午餐，还收到过爱心晚餐

　　吴杰想给送餐的人打电话表谢意，可按照送餐小票上的电话打过去，号码归属地为新疆，且是一位老人接的电话，对方称打错了。事后，他忍不住将此事发到微信朋友圈称：虽然我不认识你，但很感谢你的心意。

　　没想到，吴杰这条信息“一石激起千层浪”，引起不少同事点赞，在其他路口执勤的同事说：“我们也收到过爱心午餐，不过送餐的不是同一个人。”

　　吴杰说，据他所知，在中州路与王城大道交叉口、中州路与解放路交叉口等路口执勤的同事也收到过这样的爱心午餐，有些同事甚至还收到过爱心晚餐。在寒冷的冬日里，爱心餐暖了大家的胃，更暖了大家的心。

　　不过，吴杰等人觉得，总让爱心人士破费送餐有些不妥，有同事根据送餐小票上的电话，联系到一位送餐的人，对方说：“爱心餐是其领导安排送的，代表群众的一片心意。”对方在电话中不愿透露更多信息，就匆忙挂断电话。

　　累计送了20多次爱心餐，想让交警吃口热乎饭

　　昨日上午，记者先后来到九都路与解放路交叉口、解放路与中州路交叉口，两个岗亭的执勤交警均称曾收到过爱心餐。在九都路与解放路交叉口执勤的西工交巡大队协警张勇说，他已吃过两次爱心餐，每次问外卖小哥是谁送的餐，对方均说送餐者交代不让说。

　　临近12点，在上述两个路口执勤的交警再次收到爱心餐。前来送餐的外卖员赵女士说，她知道自己送的是爱心餐，这已是她第二次接到这样的单子，得知此事很受触动，“交警比较辛苦，爱心人士做法也很赞。”

　　记者打听得知，有些爱心餐是从解放路与唐宫路交叉口附近一家自助餐店送出的。该店店长张志强说，11月下旬的一天，他接到领导雷青春通知，要求该店与市区另外两家店，给附近岗亭的交警送爱心餐。

　　“我们店累计给交警送了20多次爱心餐。”张志强说，他们没有刻意去做这件事，只想让交警在寒冬里吃口热乎饭。

　　他们不仅给交警送餐，还邀请环卫工免费就餐

　　记者跟雷青春取得联系。雷青春说，近日天冷，他开车经过一些路口，看到交警脸都冻红了，依然忙着疏导交通，突然想到用送爱心餐的形式向他们表达敬意。

　　“我们之所以让外卖员给交警送爱心餐，就是想低调行事，怕别人说我们炒作或作秀。”雷青春说，他们不想在送餐小票上留电话，但若不留的话无法在网上订餐，有些员工就故意留下错的电话号码，让交警联系不上人。

　　其实，这不是雷青春第一次做这样的事儿。今年6月，他让员工制作爱心卡发放给环卫工，环卫工持此卡到店里可免费就餐。“环卫工与交警一样，都在街头忙碌，我们只是做一些力所能及的事给他们以关怀。”雷青春说。

　　面对雷青春的举动，西工交巡大队二中队中队长贺红林说，大家很感谢雷青春及其员工的好意，不过请他们不要再破费送饭，并承诺一定更加努力工作，确保群众出行安全。（洛阳晚报记者 魏巍/文 张光辉/图）

　　

　　
[ 责任编辑：周萌]
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