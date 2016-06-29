水务集团负责人走进《公共服务大家评》直播间接受评议

7日晚，洛阳北控水务集团有限公司(简称水务集团)负责人走进《公共服务大家评》，在现场接受嘉宾提问。

水网改造后的问题，承诺一周内解决

今年上半年，水务集团对涧西区36号街坊的供水管网进行了改造。改造后，小区每个单元楼外都树立了一根大管子，大管子从一楼通到顶楼，居民们觉得有隐患，担心小偷入室盗窃。

居民还反映，在改造施工过程中，3栋楼前路灯的地埋供电线路被碰断了。3个月了还没有人来维修。小区里居住的多是老人，晚上没有路灯照明，给他们造成了很多不便。

对于这些问题，水务集团副总经理吴巍说，对于管子在楼外的安全问题，回去后会认真研究，想办法减少隐患；对于挖断电缆的事情，如果是施工队挖的，会负责到底，给老百姓一个交代。这些问题将于一周之内解决。

入住两年多，居民盼望吃上自来水

涧西区武汉南路遇驾花园小区，于2015年交付使用。现在，小区还没有通上自来水。

因为不通自来水，开发商在小区打了自备井，居民日常用的都是自备井抽取的地下水。一些业主反映，小区经常停水，水质也不稳定。

水务集团服务营销发展部部长冯秀欣说，该小区开工建设的时候，市政管网没有铺设到位，因此该小区使用的是自备井水源。2014年，水务集团曾与开发商沟通是否使用自来水，但至今并未接到申请。

冯秀欣说，如果居民想使用自来水，需要到水务集团提交申请，并对内部管网进行改造，随后就可以用水了。

小区二次供水设施，至少半年清洗一次

家住涧西区天舟名苑小区的李先生，最近拆洗家中的水质净化器时发现，净化器的滤芯上有许多杂质，这让他对自来水的水质很担忧。

通过多方查询，李先生把怀疑的目光聚焦在了楼房二次加压设施上。水务集团新区服务营销分公司经理丁丽芳说，根据相关规定，二次供水的产权单位负责二次供水设施的维护与水箱的清洗，一般是每半年的清洗消毒不得少于一次，产权单位还要对清洗的次数与水质进行公示。该小区的产权单位，水箱清洗的监管由行政主管部门负责，水质监测则由卫生部门负责。水务集团平时也积极配合有关部门做好二次供水的各项工作，对不按规定进行检修维护和水质检测的产权单位进行告知，并报请相关部门督促产权单位进行整改。（洛阳晚报记者 李砺瑾）