洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

水务集团负责人走进《公共服务大家评》直播间接受评议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-12-09 10:08

　　

　　7日晚，洛阳北控水务集团有限公司(简称水务集团)负责人走进《公共服务大家评》，在现场接受嘉宾提问。

　　水网改造后的问题，承诺一周内解决

　　今年上半年，水务集团对涧西区36号街坊的供水管网进行了改造。改造后，小区每个单元楼外都树立了一根大管子，大管子从一楼通到顶楼，居民们觉得有隐患，担心小偷入室盗窃。

　　居民还反映，在改造施工过程中，3栋楼前路灯的地埋供电线路被碰断了。3个月了还没有人来维修。小区里居住的多是老人，晚上没有路灯照明，给他们造成了很多不便。

　　对于这些问题，水务集团副总经理吴巍说，对于管子在楼外的安全问题，回去后会认真研究，想办法减少隐患；对于挖断电缆的事情，如果是施工队挖的，会负责到底，给老百姓一个交代。这些问题将于一周之内解决。

　　入住两年多，居民盼望吃上自来水

　　涧西区武汉南路遇驾花园小区，于2015年交付使用。现在，小区还没有通上自来水。

　　因为不通自来水，开发商在小区打了自备井，居民日常用的都是自备井抽取的地下水。一些业主反映，小区经常停水，水质也不稳定。

　　水务集团服务营销发展部部长冯秀欣说，该小区开工建设的时候，市政管网没有铺设到位，因此该小区使用的是自备井水源。2014年，水务集团曾与开发商沟通是否使用自来水，但至今并未接到申请。

　　冯秀欣说，如果居民想使用自来水，需要到水务集团提交申请，并对内部管网进行改造，随后就可以用水了。

　　小区二次供水设施，至少半年清洗一次

　　家住涧西区天舟名苑小区的李先生，最近拆洗家中的水质净化器时发现，净化器的滤芯上有许多杂质，这让他对自来水的水质很担忧。

　　通过多方查询，李先生把怀疑的目光聚焦在了楼房二次加压设施上。水务集团新区服务营销分公司经理丁丽芳说，根据相关规定，二次供水的产权单位负责二次供水设施的维护与水箱的清洗，一般是每半年的清洗消毒不得少于一次，产权单位还要对清洗的次数与水质进行公示。该小区的产权单位，水箱清洗的监管由行政主管部门负责，水质监测则由卫生部门负责。水务集团平时也积极配合有关部门做好二次供水的各项工作，对不按规定进行检修维护和水质检测的产权单位进行告知，并报请相关部门督促产权单位进行整改。（洛阳晚报记者 李砺瑾）
[ 责任编辑：周萌]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]打喷嚏，流鼻涕…别乱吃药，你或许得了假感冒
  • ·[健康]乱吃坚果后果很严重！正确吃法看这里
  • ·[健康]冬季在家带娃谨防"暖气病"！咋预防？
    		•
    我还能找回男人的尊严吗
    我还能找回男人的尊严吗
    我还能找回男人的尊严吗
        初次见面，远显得很局促，目光游移不定。等坐定，打开话匣子，他仿佛一下子沉浸在自己的世界里，声音低低的...
  • ·丢掉老年机 他跟儿子学微信做美篇
  • ·胡萝卜：做蒸菜的好食材 人送外号“小人参”
  • ·山楂：消食健胃 行气散瘀
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 中国·洛阳三彩小镇街景改造完成
  • 洛阳市区新增31个电子警察 重点抓拍斑...
  • 洛阳交警路口执勤接连收神秘爱心餐 送...
  • 洛龙区：无人机巡查 助力环保攻坚
  • 洛阳市2018年元旦长跑比赛今起报名
  • 记者跑腿：毕业后学校撤销了 该如何进...
  • 中国一拖承担省重大科技专项通过验收
  • 第五届河南洛阳名特优农产品（上海）...
  • 洛阳大力发展养老服务业 未来市民可享...
  • 洛阳市国土绿化行动掀起高潮
    		•
    百姓呼声
    新区体育场周边停车位目前均为免费停车
    住建委：郑州南路目前已列入2018年城建计划
    精彩图片
    看着像割草其实在挖宝 ...
    拍不够的洛阳蓝天
    洛阳限行处罚首日：大...
    色彩斑斓小浪底
    精彩热帖

    明堂（一）

    隋唐园腊梅花开了

    舞步出品：洛河夜景

    大美蓝天
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605