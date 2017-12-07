洛阳大力发展养老服务业 未来市民可享受“空中医院”服务

人物档案

人物：邓俊兰

年龄：65岁

身份：退休职工

对未来的美好期待：“保障和改善民生要抓住人民最关心最直接最现实的利益问题，既尽力而为，又量力而行，一件事情接着一件事情办，一年接着一年干。”这是党的十九大报告里，让我印象深刻的一句话。

我们赶上了好时代，日子越来越美好。作为老年人，对美好生活的期待就是“病有所医、老有所养”，希望看病越来越方便。今年，我们社区里的养老服务中心和大医院有了合作，现在我不出小区就能在“空中医院”就医，太方便了。

改变 不出小区，就能通过“空中医院”与大医院专家交流

邓俊兰是涧西区珠江路自来水公司家属院的老住户，在这里住了20多年。邓俊兰的腿脚不太好，所以平时有个小病小痛的“能不去医院就不去”。

从今年10月开始，邓俊兰不出小区，就能直接与大医院里的专家“面对面”交流了。这是咋回事儿？

该小区里有一家名为馨怡福星的养老服务中心，该中心负责人罗红果介绍，他们10月与河南科技大学第一附属医院签订了战略合作协议，依靠医院搭建的互联网综合信息管理平台，实现了远程问诊。简单地说，就是老年人通过该中心的系统可直接登录大医院的“空中医院”，通过视频和语音的形式，直接与专家“面对面”地交流。

罗红果说，“空中医院”除了可以满足老年人的日常医疗咨询需求，还远程为中心提供技术支持，帮助中心为老年人提供健康管理、老年保健，常见病、多发病的一般护理等服务。

体验 从呼叫到咨询交流，接通只要几秒

回忆起第一次登录“空中医院”时的情景，邓俊兰笑着说，当时她不了解这个系统，所以当大夫在屏幕上突然出现，还准确说出她的名字、年龄时，把她吓了一跳。

罗红果解释，患者在登录“空中医院”时，需要输入姓名、年龄等信息，录入信息数据库，这也是为患者建立的电子病历。

“空中医院”用着方便吗？

邓俊兰现场演示了一下，“我这两天正好有个问题想问问医生，这个事儿压在我心里好久了”。在输入自己的相关信息后，邓俊兰在系统屏幕上点击河南科技大学第一附属医院内科一坐诊大夫的呼叫键，几秒后，视频画面就接了进来。系统屏幕上分别显示着大夫和邓俊兰的视频画面，同时邓俊兰的基本信息也有部分显示。

“大夫，我母亲是因为糖尿病去世的，我哥哥前两年也查出患糖尿病，我儿子现在血糖也高，那我患病的概率是不是很大，该咋预防？”在邓俊兰提出问题后，大夫从饮食、锻炼、心理等方面给出不少建议。“听完大夫说的，我觉得安心多了。”

未来 会有更多养老机构提供“空中医院”服务

记者从市民政局了解到，我市老龄化问题突出，截至去年年底，我市60周岁及以上老年人约有116.09万名，约占总人口的17%，其中80周岁及以上老年人有13.2万名，老年人口呈现出快速化、高龄化和空巢化的趋势。

今年，我市将大力发展养老服务业列为重点民生实事。市民政局老龄办相关负责人介绍，“医养结合”是今年我市养老服务提升的一大亮点。截至目前，我市可提供“医养结合”服务的养老机构共37家，占全市社会办养老机构总数的42.53%，其中一些已能为市民提供“空中医院”服务。这些养老机构的养老床位共4708张，占全市社会办养老机构总床位数的49.07%，“到2020年，我市50%以上的养老机构，都将能为入住老人提供不同形式的医疗卫生服务，也将有越来越多的养老机构能提供‘空中医院’服务”。（洛阳晚报记者 王若馨）