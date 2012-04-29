洛阳：县城环境提质 百姓获得感满满

汝阳县北汝河综合治理后风景宜人

昨日，在汝阳县紫罗新区的安置房小区，68岁的孙师傅和老伴儿在宽敞的院子里晒着刚收的花生。旁边一幢四层小楼的一楼二楼就是他家，复式结构、面积200多平方米。这是村里刚刚给分配的安置房，小区里跟他一样的安置户还有544户。

孙师傅一家的好日子，源于我市统一开展的百城建设提质工程。除了汝阳县，其他县城的改变也都实实在在看得见。

画面一：近探曲径通幽，远眺绿意葱茏

在孟津人的微信朋友圈中，有两个地方的出镜率很高——瀍源公园和南岭公园。

瀍源公园位于孟津县城南2公里，主要包含小浪底大道瀍河桥两侧瀍河故道，是孟津居民休闲健身的新去处。南岭公园位于老县城区南侧，园中新建了两个大型人造湖，形成近2万平方米的水面，将打造成孟津县城中心的“绿肺”。

孟津县城周边，一条优美的水系景观将实现环通，形成近探曲径通幽、远眺绿意葱茏的生态美景。

画面二：荒坡变公园，厕所也“革命”

在连霍高速新安站南侧，一座山顶公园风景宜人，早上有晨练的老人，午后有嬉闹的儿童，晚间还有散步的情侣。看到这样的美景，你一定想不到，以前这里曾是一片荒坡，如今被新安县着力打造成了一处休闲健身公园——枕头山公园。

新安县住建局有关负责人说，该公园东西长3.6公里，总面积730余亩，是新安县城北部的一条绿色生态廊道，未来将成为该县规模最大的生态休闲乐园。

去年以来，新安县投资800余万元，高标准建设了33座公厕，改造提升了40座。许多群众说，县城现在间隔不超过500米就能看到公厕，步行10分钟左右就能解决“方便”问题。记者随机选择了几个新建的公厕看到，厕所里照明、通风、换气均采用全自动电磁感应控制，方便、卫生、舒适。

画面三：精细修复、旧貌换新，于细节处见改变

王丹峰住在偃师市商都路附近，每天上下班他总会看到环卫工人在认真洗扫路面，市政工人也会集中修补路面、更换破损道牙，城管队员更是不间断地整顿占道经营等问题。他说：“不知不觉中，县城也讲究起来了，很多小细节都变精致了。”

偃师城区由于建成早、人口多，近年交通拥堵、老旧失修等“城市病”越来越严重。如何改善城区人居环境，增强城区综合承载能力，成为偃师市的重要课题。

道路养护方面，偃师市对迎宾路、商都路、民主街等10余条道路进行改造，同步维修人行道砖200余处，更换修复了一大批井盖、道牙、边沟。

环卫提升方面，对主次干道增加洒水次数、保洁人员数量、垃圾收集频次，整体卫生状况大为改观。

市容市貌方面，规范店外经营770余家，取缔占道经营230余家，城区主干道上的店外经营、占道经营等现象基本消除。

画外音：区域协调发展，百城提质先行

党的十九大报告指出，实施区域协调发展战略。以城市群为主体构建大中小城市和小城镇协调发展的城战格局，加快农业转移人口市民化。

县城建设是城乡统筹发展、全面建成小康社会的关键环节。去年年底，我省出台关于推进百城建设提质工程的意见，在全省开展“百城建设提质工程”活动。今年年初，省百城建设提质工程领导小组办公室下发通知，公布了第一批实施百城建设提质工程县(市)名单，共有45个县(市)先行先试，其中，我市偃师市、孟津县、新安县入选。

我市明确，在省政府把偃师市、孟津县、新安县纳入全省首批示范县(市)的基础上，在全市其他各县同步开展此项工作，以建设一流县城为目标，全面增强县级城市的交通承载、生态承载、产业承载和服务承载能力。

今年，全市计划实施405个百城建设提质项目，概算总投资575亿元，截至目前，已竣工60个、在建266个，累计完成投资121亿元。（洛阳晚报记者 连漪 通讯员 李晓强/文 记者 张怡熙/图）