第五届河南洛阳名特优农产品（上海）展销周开幕

王洪涛（右一）向上海市民推销“洛阳特产”

昨日上午9时30分，上海光大会展中心，第五届河南洛阳名特优农产品(上海)展销周在这里开幕。

展厅大门一开，人们蜂拥而入。位于展厅正门的A001展位，是近万平方米展厅中最好的位置。在火红鲜艳的展位上方，四个大字引人注目——“扶贫展位”。

“来看看纯天然无公害食品！来自河南省洛阳市栾川县贫困山区的香菇、木耳、核桃、玉米糁！”栾川县白土镇歇脚店村驻村第一书记、市供销社老干部科副科长王洪涛，精神饱满地站在展位前，一边分发宣传单，一边高声推介。

“是不是真的无公害食品？”很快，一群参观者围上来咨询。

“绝对无公害，我是驻村第一书记，绝不会说假话。这些农产品都是贫困户们种的，您买回去也是做公益。”王洪涛话音未落，年近七旬的上海市民曹先生立刻掏钱购买。

在王洪涛身后，歇脚店村村民王海瑞难掩内心的激动，从顾客手中接过了钱。

去年此时，王海瑞已经甩掉了“贫困户”的帽子。缺资金、缺技术的他，在王洪涛的帮助下，依靠到户增收资金和贴息贷款，收获了两万袋香菇和三万袋木耳，一年便收入5万多元。

“海瑞，要想真的富起来，你得加把劲儿，必须走品牌化、产业化道路。”今年年初，王洪涛联系洛阳聚客隆电子商务有限公司，统一收购歇脚店村村民生产的农产品，并提供免费设计和包装服务，每袋产品上还专门印有“电商扶贫”字样，借助聚客隆电商平台进行销售。

为进一步打开销路，王洪涛积极向市供销社争取，终于为歇脚店村的农产品免费争得了参加洛阳名特优农产品(上海)展销周的入场券，并免费运送400多斤到上海参展。

“真没想到，俺的展位位置这么好。”第一次到上海的王海瑞，说自己“看花了眼”。展厅中有近千个展位，展有来自吉林、云南、新疆等地的特色农产品。中午，王海瑞在附近匆匆吃了一碗馄饨，趁着顾客不多，他在偌大的展厅里转了又转。“这次机会太难得，俺得多看多学，回去给村里的乡亲们介绍经验。”他说。

“不给媳妇孩子买点东西？”王洪涛问王海瑞。王海瑞摆摆手，笑着说：“只打算买点外地生产的特色农产品，带回去给乡亲们看看，这也是送给俺自己和大伙的脱贫信心！”（洛阳日报记者 李梦龙 通讯员 张怀良 文/图）