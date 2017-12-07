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装修工触电被困吊顶层无法动弹 消防队员拆顶营救
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-12-09 09:21

　　昨日，小记得知一件让人心惊的事儿：一名装修工人在施工过程中不慎触电，无法动弹，消防队员对吊顶进行破拆后，将被困男子救出。

　　昨日12时58分，有人报警称，在涧西区景华路与太原路交叉口附近一处建筑工地上，一名装修工人在吊顶层施工时被电击伤，身体无法动弹。

　　随后，消防队员赶到事发现场。

　　消防队员说，触电的装修工人是一名40岁左右的男子，在屋顶吊顶层安装射灯时被电击中，被困在吊顶层无法动弹。在确定现场断电情况后，消防队员迅速架起消防梯爬入房屋顶层，卸掉射灯并清除周边装修材料后，来到被困男子身边。

　　“他被困在吊顶夹层中，身体斜躺在轻钢龙骨及装修材料板上。他意识比较清醒，说自己双臂被电，全身麻木，无法动弹。”消防队员说。

　　在现场施工负责人同意破拆吊顶层装修材料进行救援后，消防队员利用破拆工具清除吊顶装修材料扩大救援空间，最终把被困男子救出。经现场医生初步检查，被困男子身体并无大碍。（洛阳晚报记者 郭学锋 通讯员 丁松）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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