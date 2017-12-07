洛阳一两岁女童调皮把自己反锁家中 消防队员破门施救

消防队员用机动切割机切割门锁(消防供图)

昨日，小记从涧西消防大队得知一件事儿：两岁女童佳佳(化名)把自己反锁在家中，任凭家人和邻居如何呼喊，孩子也打不开房门。担心孩子发生意外，家人只好求助消防队员。消防队员破门施救，孩子安然无恙。

7日19时24分，涧西消防大队太原路中队接119指挥中心警情指令后，迅速赶往现场。消防队员发现，屋内不时传出佳佳的哭闹声，佳佳的奶奶和邻居隔着房门安慰孩子。

邻居王女士说，佳佳今年两岁，当天19时前后，佳佳的奶奶去补习班接佳佳的哥哥，就把佳佳一个人留在屋里，可能是小姑娘在家调皮把房门反锁了，她听到佳佳的哭声赶紧跑过来查看。

很快，佳佳的奶奶接孙子回来，用钥匙打不开房门后，先求助开锁公司，可对方到场后也打不开房门。老人想到窗户未安装防盗网，楼层又是25层，担心孩子着急发生意外，就赶紧向消防部门求助。

消防队员本想利用手动破拆工具组破拆房门门锁，但在作业过程中发现房门有5道暗锁，单凭人力根本无法撬动。随后，消防队员改用机动切割机切割门锁，门锁被切开了一个约20厘米长的缺口，他们用螺丝刀拧掉锁芯处螺丝，用破拆工具组冲撞锁芯后打开了房门，孩子安然无恙。

消防部门提醒：家有幼儿，市民即便外出办事时间很短，也不要心存侥幸留孩子一个人在家，最好找邻居或熟悉的人帮忙照看，以免孩子发生意外。（洛阳晚报记者 郭学锋 通讯员 丁松）